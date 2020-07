Domenica 5 luglio parte il Matera Festival con “Happy Birthday Beethoven”. Due gli spettacoli, in programma nei Giardini del Museo Ridola, alle 19.45 e alle 21.00, ai quali si accede mediante invito. Al pianoforte Liubov Gromoglasova, direttore il maestro Enrico Lombardi.

Dieci, complessivamente, gli eventi realizzati dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Matera in Musica, Basilicata Circuito musicale e Alvino 1884. Proprio nell’affascinante cornice del Mulino Alvino, hotel nel quale si svolgono meeting e ricevimenti, e dove si terranno alcuni dei concerti in cartellone, nei giorni scorsi è stato presentato alla stampa il “Matera Festival”. Gli altri eventi all’interno del programma, si svolgeranno nei Giardini del Museo Ridola. Fra questi, “Happy Birthday Beethoven”, che inaugura la serie di appuntamenti in programma dal 5 luglio al 10 agosto. Anche quest’anno, un ruolo fondamentale per la perfetta riuscita del Matera Festival lo svolgono partner istituzionali come Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali). Particolare ringraziamento va rivolto a Ubi Banca e Shell, e ad attività importanti come Ecowash, Grieco Collezione uomo-donna e Lion Seervice.

“Happy Birthday Beethoven”, si diceva. Protagonista è Liubov Gromoglasova, pianista di alto valore. Nasce a Riga (Lettonia), studia nell’Academic Junior Music College in collaborazione con il Conservatorio di Mosca in due corsi paralleli: Pianoforte e Teoria della musica. Consegue entrambi i diplomi con il massimo dei voti e successivamente si laurea con lode presso il Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca, con l’insegnante nella Elena Kuznetsova, con la quale prosegue lo studio con corsi di perfezionamento. Numerosi i concerti e i concorsi internazionali cui prende parte con successo. Collabora come pianista in residence nella “Fondazione Paolo Grassi” a Martina Franca, nella quale insegna nei vari corsi di perfezionamento musicale e pianistico. Quest’anno, sempre in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi, ha ideato e realizzato la rassegna “Pianisti del XXI secolo”. Alla rappresentazione del primo evento del Matera Festival, parteciperanno alcuni dei ballerini della Società di Danza – Circolo Pugliese, diretta da Assunta Fanuli.

«Dopo tre mesi di stop – dichiara il maestro Piero Romano, direttore artistico del Matera Festival – abbiamo ripreso e riorganizzato la rassegna che caratterizza l’estate materana; è stata ridisegnata tenendo in debito conto le prescrizioni Covid; tutto, infatti, sarà realizzato per scongiurare qualsiasi tipo di contatto e contagio: distanziamento fra i professori d’orchestra come in platea, fra il pubblico, nel massimo rispetto delle regole: la musica va goduta nella massima serenità».

Collaborazione fra il Mulino Alvino e l’Orchestra della Magna Grecia, Matera in musica e Basilicata Circuito musicale. «E’ una intesa – osserva Romano – che metterà in relazione un patrimonio artistico e architetturale stupendo con una musica di altissimo livello; si comincia con un tributo a Beethoven, per concludere con un evento in esclusiva nazionale: il duo League-Laurance, progetto unico nel suo genere che tutta l’Italia potrà ammirare solo a Matera o a Locorotondo, sede del Locus Festival; e, ancora, la taranta con Mario Incudine, il musical con Graziano Galàtone, il pop con Nino Buonocore e un tributo a Lucio Dalla, le musiche di Nino Rota, Bacharach e quelle da film. Tante ancora le offerte, grazie a istituzioni e sponsor che, nonostante le difficoltà del momento, ci sono stati vicini; un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al pubblico che ci vuole bene e che in queste settimane ci ha chiesto di tornare ad essere protagonista; ed è proprio al pubblico che rivolgo l’ultimo invito: per assistere ai nostri concerti è necessario contattarci, perché quest’anno occorrerà prenotarsi».

«La Basilicata vuole impegnarsi a tutti i costi – l’intervento di Patrizia Minardi, dirigente della Regione Basilicata – per tornare all’ultimo triennio all’interno del quale abbiamo avuto riscontri importanti dal punto di vista lavorativo con seimila occupati l’anno: la cultura è una filiera produttiva sulla quale vogliamo insistere dopo mesi di stop forzato; in questo periodo abbiamo registrato interruzioni e annullamenti di spettacoli già finanziati, ma siamo andati avanti lo stesso, attivando un’azione di emergenza per ripartire da rassegne importanti come il “Matera Festival”, una manifestazione che permette di affiancare un’eccellenza come l’Orchestra della Magna Grecia ad artisti di spessore, con lo scopo di tornare a richiamare turismo e riposizionare Matera, una delle città più belle e più importanti dal punto di vista culturale, a livello internazionale»

Il Matera Festival sarà, dunque, un modo per riscoprire la bellezza di temi musicali pieni di fascino e suggestione, con progetti senza tempo. In questo, un ruolo fondamentale lo rivestono i professori dell’ICO, che condivideranno il palcoscenico con artisti e tributi di alto profilo. Particolare attenzione, si diceva, rivestirà il concerto esclusivo in programma lunedì 10 agosto alle 20.30 al Mulino Alvino. In pedana Michael Legue, leader degli Snarky Puppy, band alla quale è stato assegnato un Grammy Award, e Bill Laurance. L’evento-debutto del tour internazionale del duo è una coproduzione con il Locus Festival di Locorotondo.

Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420). Ufficio stampa: Claudio Frascella, 3382591830

MATERA FESTIVAL

Concerti al Mulino Alvino

Giovedì 9 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita)

SCRIVIMI

I grandi successi del jazz e della musica d’autore italiana

Nino Buonocore, voce

Gianluca Podio, direttore

Martedì 14 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

NINO ROTA TRIBUTE

Stefano Pietrodarchi, bandoneon

Sara Intagliata, soprano

Antonio Mandrillo, tenore

Maurizio Lomartire, direttore

Giovedì 23 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita)

PIZZICA, CHE MUSICA!

Taranta: Il battito del Grande Sud, dalla Sicilia al Salento

Mario Incudine, voce e chitarra

Valter Sivilotti, direttore

Martedì, 28 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 15euro, 1euro prevendita)

ATTENTI A LUCIO!

Lorenzo Campani, voce

Renzo Rubino, voce e piano

Raffaele Casarano, sax

Cosimo Desiante, direttore

Giovedì 6 agosto, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita)

I LOVE MUSICAL

Graziano Galatone, voce

Simona Galeandro, voce

Maurizio Lomartire, direttore

Venerdì 7 agosto, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 15euro, 1euro prevendita)

BACARACH FOREVER

Omaggio a Burt Bacarach

Karima, voce

Domenico Riina, direttore

Lunedì 10 agosto, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 15euro, 1euro prevendita)

LAURANCE-LEAGUE DUO

Tra jazz, funk e Snarky Puppy

Bill Laurance, pianoforte

Michael League, contrabbasso

MATERA FESTIVAL

Concerti al Museo

Primo spettacolo 19.45 – Secondo spettacolo 21.00

Domenica 5 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso gratuito)

HAPPY BIRTHDAY BEETHOVEN

Liubov Gromoglasova, pianoforte

Enrico Lombardi, direttore

Lunedì 13 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

LE STAGIONI DI VIVALDI

Musiche di Vivaldi e proiezioni fotografiche della nostra terra

Ksenia Milas, violino

Cosimo Prontera, direttore, clavicembalo

Lunedì 20 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

NOTE DA OSCAR

Giuseppe Salatino, direttore

Lunedì 27 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

ASTOR PIAZZOLLA

Nicola Colafelice, direttore

Informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).