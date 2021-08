E’ uno degli appuntamenti più attesi del Matera Festival quello riservato allo spettacolo “Franco Battiato”, tributo al grande cantautore siciliano in programma giovedì 12 agosto alle 21.00 a Palazzo Lanfranchi. Protagonisti della serata, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Marco Battigelli, con Fabio Cinti, una delle voci più interessanti del nostro panorama musicale.

Musicista geniale e fra i più influenti della scena musicale italiana negli ultimi cinquant’anni, Franco Battiato con la sua scomparsa avvenuta lo scorso maggio, ha lasciato un grande vuoto artistico e umano. Eclettico, il cantautore siciliano è riuscito in tutti questi anni a farsi apprezzare e conquistare più generazioni per il grande numero di stili approfonditi e combinati fra loro, dal rock progressivo all’avanguardia, fino a una straordinaria, personale musica d’autore. Fra i suoi maggiori successi: La Cura, Povera Patria, La stagione dell’amore, Cuccurucucù, Voglio vederti danzare, Centro di gravità permanente, L’era del cinghiale bianco, Bandiera bianca, Sentimento nuevo, I treni di Tozeur. Fra i suoi album: L’era del cinghiale bianco, La voce del padrone, L’arca di Noè, Fisiognomica, Gommalacca, Fleurs. Ingresso 20euro (più 1euro diritti di prevendita).

Il tributo riservato a Battiato era in predicato già lo scorso anno, prima della scomparsa del grande autore e interprete siciliano. A maggior ragione, il direttore artistico, il Maestro Piero Romano, ha voluto fortemente che il Matera Festival avesse in rassegna un programma musicale importante dedicato alla figura dell’autore di numerosi successi della canzone italiana. A proposito di Cinti, non è un mistero che il cantautore siciliano, dicesse all’artista che ne ripercorrerà la storia in “Franco Battiato”, avesse una voce simile a qella del Maestro. “Se cantassimo insieme – ebbe a dire Battiato, complimentandosi con Cinti – la gente avrebbe difficoltà a distinguere l’originale…”.

Il Matera Festival, la cui direzione artistica è affidata al Maestro Piero Romano, è a cura di ICO Magna Grecia, Matera in musica, Alvino 1884 e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con il Museo nazionale di Matera, diretto dall’architetto Annamaria Mauro. Partner istituzionali della rassegna, Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e Ministero dei Beni culturali. Un particolare ringraziamento va rivolto Grieco-Collezione uomo donna, Italcementi, Lion Service e DeAngelisBus per il sostegno alla rassegna. Ingresso 20euro (più 1euro diritti di prevendita).

FRANCO BATTIATO, TRIBUTO. Ingresso 20euro (più 1euro diritti di prevendita). Info – Orchestra della Magna Grecia, Matera, Via De Viti De Marco, 13 (392.9199743, 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, Via delle Beccherie 69 (0835.333411). www.orchestramagnagrecia.it