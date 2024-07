Matera Festival: doppio appuntamento di inizio agosto con la musica

Doppio appuntamento per il “Matera Festival – Museo in sinfonia”: giovedi 1° agosto, ore 21.00, nell’ex Ospedale San Rocco, “Musica Celeste”, con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia diretta dal M° Nimrod Borenstein, solisti Alexey Zhilin, violoncello, e il soprano Melinda Hughes.

Il giorno successivo, venerdi 2 agosto, ore 21.00, nella suggestiva Terrazza di Palazzo Lanfranchi, “Tiempo ‘e veleno”, concerto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Piero Romano. Insieme con il cantautore napoletano, i musicisti Martino De Cesare (chitarra) e Marco Caligiuri (batteria).

Il concerto “Tiempo ‘e veleno” coincide con la pubblicazione dell’album fresco di stampa legato allo stesso progetto che vede protagonisti l’ICO Magna Grecia e Gragnaniello, artista con il quale l’orchestra in passato ha realizzato momenti musicali di grande spessore.

Enzo Gragnaniello, cantautore napoletano, è considerato uno dei maggiori autori e interpreti italiani. Durante la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui quattro Targhe Tenco. Ha scritto testi e composto musica anche per altri artisti. Tra questi, Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Adriano Celentano. Ha frequentato le elementari nella scuola “Oberdan”, dove ebbe come compagno di classe Pino Daniele.

Fra i progetti condivisi con l’Orchestra Magna Grecia, anche “Viento ‘e terra”, un sentito tributo al suo amico fraterno Pino Daniele.

“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Heidelberg Materials, BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

I biglietti del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” sono disponibili sul sito www.vivaticket.it