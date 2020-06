E concerto fu….Classica, leggera,jazz, funk, popolare, da film o della stagione dei musical sono i generi che caratterizzeranno il cartellone dei concerti del ”Matera festival 2020” organizzato dall’orchestra della Magna Grecia dal 5 luglio al 10 agosto. La manifestazione è articolata in sette eventi che si terranno, nel rispetto delle norme anticovid 19, presso l’hotel Alvino 1884 e altri quattro nei giardini del Museo Ridola.” E l’edizione -ha detto Piero Romano, direttore artistico dell’orchestra della Magna Grecia- del coraggio, della speranza e della volontà di mantenere gli spettacoli dal vivo, in una fase difficile come quella procurata dal covid 19. L’apporto dei privati, delle istituzioni e del pubblico è stato fondamentale per dare continuità al Matera festival”. Concetti ribaditi e ripresi con entusiasmo dall’assessore comunale alle Attività Produttive Marianna Dimona, con la conferma a voler mettere in campo tutto quanto è possibile per sostenere il settore e supportare per quanto possibile la stagione turistica, e da Patrizia Minardi, dirigente dell’ufficio sistemi culturali della Regione Basilicata,che ha apprezzato la disponibilità dell’imprenditore Nicola Benedetto a investire nel progetto, mettendo a disposizione la struttura ricettiva Alvino 1884 con la possibilità di alimentare un circuito virtuoso dell’offerta turistica. Un invito rivolto alle istituzioni a fare sistema e anche ad altri e la presenza di un altro imprenditore, Maurizio Grieco, che sostiene con continuità il cartellone, insieme ad altri sponsor, conferma questo percorso. Il resto come ha ricordato Piero Romano lo fa il pubblico, che ha aggiunto al pentagramma dell’Orchestra della Magna Grecia quella della solidarietà… Quelle liberalità da 50, 120 euro che sono uno stimolo a continuare ma con professionalità, pagando i contributi previdenziali. E quelli sono una garanzia di professionalità.

IL COMUNICATO STAMPA

Matera Festival quest’anno si presenta ai blocchi di partenza nei mesi di luglio e agosto nelle suggestive cornici di Alvino 1884 alle 20.30 e dei Giardini del Museo Ridola con due spettacoli alle 19.45 e alle 21.00, con la voglia sfrenata di ripetere in termini di gradimento il successo delle scorse edizioni, con ancora negli occhi e sulla pelle l’emozione del concerto “Dove eravamo rimasti”, protagonista l’Orchestra della Magna Grecia e promosso con i collegamenti nei programmi di punta delle reti Rai e Mediaset lunedì 15 giugno come evento del giorno in virtù della partecipazione di settanta elementi d’orchestra ad accompagnare le voci di Al Bano, Rubino e Terranova.

Anche in questa occasione per l’affezionatissimo pubblico lucano, location di rara bellezza e momenti musicali selezionati per un pubblico attento e sensibile a proposte sempre originali. Come sempre, la rassegna prevede progetti fra più interessanti in circolazione questa estate e dei quali l’Orchestra della Magna Grecia diventa protagonista.

Sarà un modo per riscoprire la bellezza di temi musicali pieni di fascino e suggestione, con progetti senza tempo. In questo, un ruolo fondamentale lo rivestono i professori dell’ICO, che condivideranno il palcoscenico con artisti e tributi di alto profilo. Un cantautore amatissimo come Nino Buonocore che si misura con il mondo dei suoi colleghi in chiave jazz, proseguendo con le musiche di Nino Rota, Costa e Puccini, la Taranta con accenti groove, l’universo musicale di Lucio Dalla, la passione per il musical e l’intramontabile sogno dell’immenso Bacarach. Sarà un Matera Festival da non perdere, per riprendere un rapporto che nemmeno i recenti eventi hanno minimamente intaccato.

Il PROGRAMMA

MATERA FESTIVAL 2020

Mulino Alvino ore 20.30

Giovedì 9 luglio, Mulino Alvino 20.30

SCRIVIMI

Metti un artista completo, Nino Buonocore, che di canzoni di successo ne ha scritte e cantate. Quando esplose con brani come “Rosanna” e “Scrivimi”, la critica applaudì il suo modo di scrivere, ma in particolare la voce. Uno strumento, usato per dare profondità a un tema musicale, carattere di ogni sua canzone.

Deve essere stata la sensibilità di musicista e cantante, nella migliore delle sue accezioni, ad averlo portato ad appropriarsi di pagine importanti di colleghi che hanno tratteggiato come pochi la canzone d’autore dando profondità a testi che in molti casi si sono coniugati con musiche di rara bellezza.

“Scrivimi” è un viaggio straordinario nell’eleganza musicale e nella musica d’autore italiana.

Nino Buonocore – voce

Gianluca Podio – direttore

Orchestra della Magna Grecia

Martedì 14 luglio, Mulino Alvino 20.30

NINO ROTA TRIBUTE

Dalle sensazioni oniriche che le sue musiche hanno attribuito ai titoli da Oscar di Federico Fellini, alla musica napoletana di un tarantino doc, proseguendo con uno dei grandi dell’opera lirica. Questo è “Nino Rota tribute”, il programma musicale ispirato al grande musicista e autore barese.

Stefano Pietrodarchi – bandoneon

Antonio Mandrillo – tenore

Sara Intagliata – soprano

Maurizio Lomartire – direttore

Orchestra della Magna Grecia

Giovedì 23 luglio, Mulino Alvino 20.30

PIZZICA, CHE MUSICA!

Taranta: il battito del Grande Sud, dalla Sicilia al Salento. Danze tradizionali e melodie del Sud Italia, dalla Sicilia al Salento, che dal ‘700 in poi ha generato il cosiddetto “tarantismo pugliese”. Il genere che ha reso famoso in tutto il mondo il Tacco d’Italia, è diventato un documento d’identità per musicisti e musicofili. Un appuntamento al quale non potevano mancare i professori dell’Orchestra della Magna Grecia che passeranno in rassegna insieme con Mario Incudine, motivi fortemente rappresentativi di una tradizione musicale (e spettacolare) considerata uno dei patrimoni più ricchi in assoluto.

Mario Incudine – Voce e chitarra

Valter Sivilotti – direttore

Orchestra della Magna Grecia

Martedì 28 luglio, Mulino Alvino 20.30

ATTENTI A LUCIO!

Concerto-tributo dedicato all’indimenticabile artista bolognese. Dalla avrebbe scritto e incantato ancora oggi, con quella sua fantasia straordinaria e una voce dai mille registri. Un gruppo musicale di stelle, da Lorenzo Campani a Renzo Rubino, proseguendo con Raffaele Casarano, ripercorre alcune fra le tappe salienti del grande cantautore, che ci ha regalato pagine e liriche indimenticabili, da “Piazza grande” a “La casa in riva al mare”, da “L’anno che verrà” a “Futura”.

Lorenzo Campani – voce

Renzo Rubino – voce e piano

Raffaele Casarano – sax

Giacomo Desiante – direttore

Giovedì 6 agosto, Mulino Alvino 20.30

I LOVE MUSICAL

Prendiamo il musical e lo rivestiamo di suoni e colori in versione sinfonica. Ed ecco che scaturisce qualcosa che non è solo un tributo, ma un gioiello, ancora più prezioso perché eseguito con l’ausilio di professori d’orchestra: West side story, Notre Dame de Paris, Grease…

Protagonista di questo omaggio ad una delle espressioni musicali più affascinanti, Graziano Galatone, che molti hanno apprezzato in numerosi musical nei quali ha rivestito il ruolo principale: Notre Dame de Paris, Tosca-Amore disperato, Il principe della gioventù (Lorenzo il Magnifico), Bernadette (Il miracolo di Lourdes), I promessi sposi. Altra voce, importante, Simona Galeandro, vincitrice di una edizione del Festival di Castrocaro e del Festival interazionale di Vina del Mar in Cile.

Graziano Galatone – voce

Simona Galeandro – voce

Direttore – Maurizio Lomartire.

Venerdì 7 agosto, Mulino Alvino 20.30

BACARACH FOREVER

Una estensione vocale invidiabile e una passione sfrenata per uno degli autori più importanti della musica internazionale, Burt Bacarach, con il quale ha collaborato, ecco che Karima riveste con grande raffinatezza un repertorio infinito e senza tempo. “Bacarach forever” mostra una volta di più che la cantante italiana di origini algerine, è artisticamente cresciuta nel tempo, dai talent in cui ha brillato e vinto per distacco, fino al Festival di Sanremo con un contratto discografico con una delle major più importanti a livello internazionale.

Karima – voce

Domenico Riina – direttore

Orchestra della Magna Grecia

Lunedì 10 agosto, Mulino Alvino 20.30

MICHAEL LEGUE & BILL LAURANCE

Tra jazz, funk & R&B, musica scritta e improvvisazione in prima nazionale il concerto del duo League-Laurance degli Snarky Puppy, la band ha guadagnato il suo primo Grammy Awardnel 2014 per la Best R&B Performance.

MATERA FESTIVAL 2020

Giardini del Museo Ridola ore 19.45 e 21.00

Domenica 5 luglio

Giardini del Museo Ridola 19.45 (primo spettacolo) e 21.00 (secondo spettacolo)

HAPPY BIRTHDAY BEETHOVEN

Liubov Gromoglasova – pianoforte

Enrico Lombardi – direttore

Un tributo al titano della musica in occasione del 250° Anniversario della nascita del grande compositore, pianista e direttore d’orchestra tedesco. In programma un celebrato capolavoro e una serie di brani meno noti.

Lunedì 13 luglio

Giardini del Museo Ridola 19.45 (primo spettacolo) e 21.00 (secondo spettacolo)

LE STAGIONI DI VIVALDI

Ksenia Milas – violino

Cosimo Prontera – direttore

Le immortali opere di Antonio Vivaldi e le suggestioni provocate dalle immagini delle stagioni tarantine. L’esaltazione dei sensi al servizio delle emozioni.

Lunedì 20 luglio

Giardini del Museo Ridola 19.45 (primo spettacolo) e 21.00 (secondo spettacolo)

NOTE DA OSCAR

Giuseppe Salatino – direttore

La potenza narrativa della musica scritta per il cinema. Cinecittà e Hollywood: due modi diversi di intendere il commento alle immagini in movimento.

Lunedì 27 luglio

Giardini del Museo Ridola 19.45 (primo spettacolo) e 21.00 (secondo spettacolo)

ASTOR PIAZZOLLA

Nicola Colafelice – direttore

Orchestra della Magna Grecia

Il tango rivisto dal musicista, compositore e arrangiatore argentino di origini pugliesi (Trani). Una rivoluzione che non contraddice, ma esalta la forza espressiva di una danza divenuta patrimonio indiscutibile di tutti i popoli.