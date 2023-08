Matera, Festeggiare solennemente il rinnovo delle promesse di matrimonio

Festeggiare gli anniversari “importanti” delle coppie. E’ questa l’idea che l’Associazione Maria SS. della Bruna, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, intendono promuovere.

Il rinnovo delle Promesse Matrimoniali per le coppie che quest’anno festeggiano il loro 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio. Per prenotare la ricorrenza che avrà luogo durante il triduo di preparazione per la festa di Sant’Eustachio e famigliari martiri, scrivere entro il 10 settembre 2023 all’indirizzo info@festadellabruna.it o inviare un messaggio al numero 338 3635470 (Francesca) o al numero 389 9597235 (Carmen). Il triduo sarà celebrerato domenica 17 settembre (rinnovo promesse 10° e 60° anniversario), lunedì 18 settembre (rinnovo promesse 25° anniversario) e marìted 19 settembre (rinnovo promesse 50° anniversario).