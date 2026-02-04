Matera ferrovia 2027…con il ”prolungamento” da realizzare.

Ricordare che non basterà completare i lavori della linea ferroviaria Ferrandina – Matera alla stazione di borgo La Martella previsto per il 2027, se non ci saranno problemi, come purtroppo è capitato finora,è senz’altro una prova e una presenza di responsabilità e di stimolo, che l’associazione ”Matera Ferrovia Nazionale” ha fatto investendo della scadenza il sindaco di Matera Antonio Nicoletti. Servirà, come giù ribadito in passato, tanta determinazione affinché l’attesa, ormai secolare,della Città dei Sassi venga realizzato. Un anno per sollecitare Regione, Trenitalia e Governo centrale ad approvare il progetto di prolungamento della linea fino alla dorsale adriatica della rete ferroviaria nazionale, sgomberando il campo da altre ipotesi di tracciato che vanno scartate perché improponibili ( allacciamento ad Altamura, la cui stazione è chiusa da tempo e con servizio sostitutivo su gomma) e utilizzo parziale della ”trincea” delle Fal. Il collegamento diretto e non dispendioso è quello che raggiunge l’area industriale di Jesce, con l’opportunità in prospettiva di utilizzare il servizio merci. Del resto realtà come aziende del mobile imbottito, agroalimentari e metalmeccaniche avrebbero bisogno di quella opportunità. E tra queste Mermec Ferrosud, per la quale Trenitalia, sta provvedendo a riqualificare il breve tratto che collega lo stabilimento alla stazione di Casal Sabini (Altamura). Attendiamo l’ufficialità e le volontà governative regionali e romane, per il progetto e per la relativa copertura finanziaria. Altrimenti il treno dei desideri di Matera e del suo comprensorio resteranno su un binario morto.



IL COMUNICATO STAMPA

Ferrovia Ferrandina–Matera, il Sindaco Nicoletti incontra l’Associazione: “Il Comune farà la sua parte”

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dell’Associazione “Matera Ferrovia Nazionale” per un confronto sul completamento della ferrovia Ferrandina–Matera e sulle prospettive di collegamento ferroviario della città.

Nel corso dell’incontro, l’Associazione ha ribadito la necessità di un impegno forte e continuativo delle istituzioni locali su una infrastruttura strategica per lo sviluppo di Matera e dell’intero territorio. Il Sindaco Nicoletti ha confermato la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere il percorso avviato a livello regionale e nazionale.

L’Associazione, guidata in delegazione dal presidente onorario ed ex Sindaco Francesco Di Caro, ha ricordato l’attenzione mostrata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, esprimendo apprezzamento per l’impegno volto a garantire il completamento della tratta e per la proposta di prolungamento verso Gioia del Colle attraverso l’area industriale di Jesce.



Secondo l’Associazione, la stazione di La Martella potrebbe rappresentare una scelta funzionale, anche in relazione al trasporto merci, ai fini dello sviluppo dell’area industriale e per un definitivo inserimento di Matera in un percorso ferroviario di valenza nazionale ed europea.

“La questione storica della Ferrovia dello Stato a Matera – ha concordato il Sindaco Nicoletti – non potrà esaurirsi con l’atteso completamento del tracciato Ferrandina-La Martella, ma dovrà necessariamente guardare al congiungimento con la dorsale adriatica, anche per venire incontro alle esigenze logistiche della nostra area produttiva, costituendo un’opportunità di sviluppo per un’area che travalica i confini regionali”.

L’incontro si è concluso con la comune consapevolezza che il rilancio della ferrovia rappresenta una priorità non più rinviabile per una città che ambisce a superare l’isolamento infrastrutturale e a rafforzare il proprio ruolo nel Mezzogiorno.