“Ti lamenti ma che ti lamenti piglia lu bastone e tira fuori li denti” cantava in ” Malarazza” Domenico Modugno nel secolo scorso. E ”Mister Volare” aveva ragione eccome di fronte all’immobilismo di amministratori, popolazione, imprenditori che aspettano i miracoli del cielo o quattrini a fondo perduto, ministeriali, per riempire di contenuti l’estate del turismo di prossimità. Serve organizzare piccoli eventi, in sicurezza, ma che coinvolgano la gente altrimenti baloccatevi pure sui social come accadrà tra qualche giorno per la festa europea della musica con i gruppi che si esibiranno da Casa Cava. Ma non si poteva farlo sul boschetto a piazza Tre Torri o alla Cava del Sole, rimasto un monumento a ricordo di Matera 2019? E quest’anno niente festa del 2 luglio e, chissà, nemmeno la crapiata a La Martella. Fa bene Antonio Serravezza a denunciare questione e contraddizioni, ricordando le arene pubbliche di un tempo, una terza oltre a quelle citate era in via Annunziatella in quell’area incoltra di fronte al Consorzio di Bonifica, per ospitare i cinema all’aperto. Altri tempi. Senza cultura di impresa e programmazione non si va da nessuna parte. Ci vuole uno scossone come quello che seppe dare il conte Giovan Carlo Tramontano,imprenditore ”borghese” ante litteram che con spregiudicatezza ma tirando troppo la corda seppe dare uno scossone all’economia locale. Pagò con la vita, ucciso in via del Riscatto per volere dei nobili locali. Serravezza invita tutti al Boschetto, come i materani continuano giustamente a chiamare la pineta di via Lucana dedicata a San Giovanni Paolo II, a cercare fantasmi al castello. Monumento ancora chiuso e interdetto alle visite, nonostante proclami e progetti che si susseguono da 30 anni. E poi invita gli aderenti alla pagina social ”Sei di Matera se” a partecipare alla escursione urbana di domenica 21 giugno tra strade e percorsi du ” Mnnabbint” al rione Casalnuovo. Piu avanti riflessioni sull’assenza di spazi per gli eventi estivi e le modalità di partecipazione al tour.



TUTTI SUL BOSCHETTO A CERCARE I FANTASMI DEL CASTELLO

Dal 15 giugno è stata data via libera all’apertura dei cinema, teatri, sale congressi, discoteche e sale da ballo. La maggior parte delle suddette attività si dovrebbero svolgere all’aperto. Beh, se facciamo uno screening sulla città di Matera non abbiamo tante chance. Il cine-teatro Duni è chiuso e rimarrà così per moltissimo tempo in attesa che la nuova proprietà lo ristrutturi prima di essere fruibile. Il cine-teatro Comunale Gerardo Guerrieri ha una dimensione ridotta e con le norme vigenti potrebbe accogliere pochissimi spettatori. Il cinema Piccolo di via XX Settembre ha confermato la chiusura fin a settembre. Il cine-teatro Kennedy da essere ristrutturato attende l’abbattimento. In città non c’è altro. Pertanto, se il Comune non autorizza urgentemente degli spazi idonei per gli spettacoli, ahimè l’estate ci sfuggirà senza un nulla di fatto. Eppure negli anni bui del 50’ a Matera esistevano due arene estive dove si proiettavano le prime pellicole a colori. Non sono riuscito a sapere dov’erano precisamente. Un cinema all’aperto era dov’è ora l’hotel San Domenico e il secondo nella zona della villa comunale. Questa strana metamorfosi mi fa pensare che Matera sia ferma ai blocchi e non riesce a partire. Certe volte, quando penso a certe situazioni, non credo a questa realtà ferma e lenta dei materani. Confermo e sono ormai convinto che il ritratto del materano è esattamente quello del nostro stemma “ bos lassus firmius figit pedem” “il bue tiene il piede ben stanco”. Beh continuiamo a rilassarci!



IL GRUPPO FACEBOOK “SEI DI MATERA SE…” A GRANDE RICHIESTA,DA DOMENICA 21 GIUGNO 2020 ORGANIZZA DEI TOUR ATTRAVERSO LA STORIA DELLA CITTÀ DEI SASSI.

Itinerario durata 2 ore circa

– Primo Tour:

Casalnuovo, Frantoi e cantine ipogee.

appuntamento ore 09:30 in Via Casalnuovo (alle spalle della chiesa di San Rocco).

Percorso panoramico costeggiando la Gravina ed isiti ipogei del rione Casalnuovo;

Visita in alcuni ambienti ipogei (cantine ed ex frantoi) del casalnovo, interamente scavati nella “calcarenite”.

Le comunità Albanesi che hanno popolato il Casalnuovo;

I fossili della Murgia ed il contesto roccioso che li rappresenta;

La necropoli medioevale del rione malve;

La struttura dei “vicinati”

La passeggiata si concluderà in piazza san Pietro Caveoso.

Il tour è riservato a max 20/25 persone e saranno accompagnate da una guida turistica autorizzata. Il costo è di 5 euro a persona. Si suggerisce un vestiario leggero, scarpe comode, una piccola borraccia per l’acqua e naturalmente la mascherina protettiva al virus a corona.