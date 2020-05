A Matera, riaprono domani mattina i cimiteri comunali e alcuni parchi cittadini.

Ne dà notizia l’assessore al Verde, Giuseppe Tragni, che spiega: “I cimiteri resteranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. Vi si potrà accedere se muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

Non saranno disponibili i servizi igienici che resteranno chiusi per motivi di sicurezza.

Abbiamo disposto inoltre l’apertura dei cancelli del Parco dei 4 Evangelisti, di quello di Via Lanera e della Villa Comunale dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. Anche i parchi non recintati, IV novembre e Papa Giovanni Paolo II, saranno fruibili. Le aree verdi e i cimiteri sono interessati dai lavori di sfalcio e di pulizia dell’erba che sono ripresi in tutta la città solo la settimana scorsa per effetto dei provvedimenti del Governo.

Tutti gli altri parchi saranno resi disponibili in una seconda fase. Le strutture saranno controllate per vigilare che non si verifichino assembramenti che possano mettere in pericolo la salute dei cittadini.

E’ fondamentale continuare ad osservare le regole sul distanziamento personale di almeno 1,5 metri, e ricordiamo che è raccomandato nei contatti sociali, anche quelli che avvengono all’aperto, utilizzare le mascherine protettive.

Il pericolo non è cessato ed è importante usare prudenza per evitare un’impennata dei contagi che avrà come conseguenza un nuovo lockdown. Mi appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini”.