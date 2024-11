Matera: “Fare Scuola nel Quartiere” in rete con Associazione Quartiere Lanera, I. C. Minozzi Festa e Unibas

Si è svolta a Matera, nella mattinata di oggi giovedì 21 novembre, presso il Giardino Semeria, la celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi, occasione in cui è stata inaugurata la quarta edizione del progetto “Fare Scuola nel Quartiere“. L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni locali, scuola e cittadini, tutti uniti per promuovere la cultura ambientale e la valorizzazione degli spazi verdi urbani. “Durante l’evento, -come riportato in una nota- Rosalba Matera, dell’Associazione Quartiere Lanera, ha sottolineato l’importanza di restituire dignità ai luoghi pubblici attraverso il coinvolgimento della comunità. La cura dell’ambiente non è solo un dovere, ma anche un’opportunità per riscoprire le nostre radici e rafforzare i legami sociali. La Dirigente dell’Istituto Comprensivo Minozzi-Festa, Alma Tigre, ha posto l’accento sul valore educativo del progetto. Iniziative come questa permettono ai giovani di imparare sul campo, comprendendo l’importanza del rispetto per la natura e del lavoro collettivo. La dirigente ha ringraziato studenti e docenti per il loro impegno continuo negli anni. Dal mondo accademico, Vincenzo Pace e Luca Favia dell’Università degli Studi della Basilicata hanno approfondito l’aspetto scientifico del progetto, spiegando l’importanza delle specie autoctone nella conservazione della biodiversità. I due studiosi hanno illustrato il significato della scelta di piantare due arbusti della specie “La Nera”, originaria della collina su cui sorge il quartiere, evidenziando il legame con la vegetazione degli anni ’50. A conclusione della cerimonia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale, sono stati piantati due arbusti, un gesto simbolico ma ricco di significato per il futuro del quartiere e dell’ambiente urbano. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal programma PON Ricerca e Innovazione, dall’Università della Basilicata e da Reso, ha rappresentato un momento di riflessione e azione concreta. Il progetto “Fare Scuola nel Quartiere” si conferma un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuole e cittadini, con l’obiettivo di promuovere un’educazione ambientale pratica e partecipativa. Attraverso queste attività, gli studenti delle classi 2 A e 2 B della secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera, guidati dai loro insegnanti, hanno messo in pratica gli obiettivi di educazione civica, acquisendo consapevolezza sull’importanza della sostenibilità ambientale e sull’impatto positivo delle azioni collettive. Questo approccio pratico ha consentito loro di collegare il lavoro svolto con i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea, in particolare l’obiettivo 11 (“Città e comunità sostenibili”) e l’obiettivo 15 (“Vita sulla terra”).”

