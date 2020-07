Città d’arte, e non solo, e Matera tra le più colpite dai limiti ai flussi turistici e in particolare di quelli internazionali. Miracoli non se ne possono fare, ma occorre una politica di marketing a tappeto che dalle nostre parti -e non da ora- si può venire con tranquillità, pur rispettando le norme minime di sicurezza. E invece, tranne poche azioni individuali, come quelle attivate dal Cam e dalle Guide turistiche italiane, siamo al silenzio o quasi. La Regione? Con gli spot alla camomilla non si va da nessuna parte. Lo ripeteremo fino alla noia senza cultura di impresa non si va da nessuna parte. A Matera tra l’altro piccoli nuclei di visitatori hanno svernato eccome, in città, durante la fase calda da virus a corona. Serve una inversione di rotta, già da ora, per abozzarre un programma di ripresa concreto e graduale. Due tappe il lancio del film su James Bond a novembre e poi Natale e Capodanno. La città in primis deve darsi uno scossone e Antonio Serravezza (che cita il buon andamento del settore del mobile imbottito) fa bene a suonare la carica, con la consapevolezza che Matera avrà un’altra Amministrazione e che c’è una assenza di coordinamento tra enti regionali, subregionali sul futuro della città. E’ il peso deleterio della politica e degli interessi, a partire anche dalle cose minime. L’erba del vicino è sempre la migliore( vedi Puglia) certo… Ne abbiamo parlato e con i fatti. Ci si rimbocca le maniche facendo sistema, ma senza dilapidare quattrini in mirabilanti progetti a fondo perduto.

CROLLANO TURISMO E SETTORE ALBERGHIERO MA IL MOBILE IMBOTTITO ALLUNGA IL PASSO Stiamo perdendo la capacità di sognare eppure la nostra penisola è costellata di straordinarie esperienze.

Come va l’economia italiana e quella materana?

Recessione del Pil, aumento della disoccupazione e della cassa integrazione, crollo dei consumi e delle vendite. Sono solo alcune delle molte e pessimistiche previsioni su quello che succederà in autunno se l’Italia dovesse essere colpita da una nuova ondata di virus a corona. Nonostante ciò la stagione estiva e il recupero di una parziale normalità stanno dando una spinta alla ripresa economica.

Purtroppo uno dei settori più importanti della nostra economia ha subito un crollo al momento incolmabile: turismo e settore alberghiero. Prenotazioni azzerate, strutture quasi deserte, migliaia di contratti non rinnovati.

Purtroppo, per errori di comunicazione, allarmismo ingiustificato, l’Italia e gli italiani adesso all’estero sono percepiti come gli untori del virus a corona e nel fu Belpaese i turisti, almeno per ora, non vogliono venire o non possono venire.



Per dare un’idea, in questo periodo normalmente gli alberghi a Matera sono occupati al 70% mentre siamo al 30%. Veramente un peccato perché da notizie certe dai dati di inizio anno questo sembrava un anno ottimo, con un boom di stranieri americani, giapponesi, australiani, cinesi. La perdita stimata solo a Matera potrebbe aggirarsi intorno a un centinaio di milioni di euro.

Deve passare il messaggio che Matera è aperta. Il problema è che all’estero ora ci vedono come noi vedevamo la Cina all’inizio della crisi del Coronavirus. Un luogo da evitare. Secondo me c’è un equivoco che ci ha penalizzati. L’Italia ha fatto molti più controlli del Paesi europei. Addirittura dieci volte più della Francia e quindi abbiamo in proporzione più contagi. Se in Francia e in Germania facessero il numero di tamponi fatti in Italia anche questi Stati avrebbero il nostro numero di contagi se non una cifra maggiore.

Ma, torniamo a casa nostra. Matera distretto del mobile imbottito, dove le industrie hanno avuto una ripartenza, almeno per il momento, da sembrare essere “sprint”.

Il settore è ripartito molto bene subito dopo il lock-down.

L’Italia ha creato un flusso di ordini intorno al 50% superiore all’anno precedente.

L’export verso l’Europa e i Paesi extra CEE sono aumentati del 30%.

Il tutto è dovuto ad un flusso di ordini di due mesi che non si sono materializzati o c’è una componente di persone che stando in casa hanno apprezzato sempre di più il poter vivere dentro casa? Comunque c’è da dire che i nostri salotti continuano ad essere apprezzati come i migliori in assoluto in tutto il mondo e questo settore deve essere sostenuto assolutamente.