Matera: E’ stato tutto un brillare il musical “Grease and Shine” portato in scena dall’IC Pascoli

Ci sono film destinati a rimanere nell’immaginario collettivo, al di là dello scorrere del tempo. Non necessariamente dei capolavori… ma che -per qualche ragione chimico/emotiva- sono entrati a far parte del vissuto di chi li ha visti…spesso, a propria insaputa. Grease, che è riuscito persino a rendere credibili come adolescenti attori che non lo erano affatto (23 anni aveva allora Travolta, 28 la Newton-John e ben 33 la Stockard Channing) è stato sicuramente uno di questi, con il suo impianto da grande fiaba -pur condita da riferimenti realistici- che veleggiava nei favolosi anni 50. Nonostante -era il 1978- per il pubblico non anglofono la sua fruizione fosse alquanto ostica, con quegli attori che con non chalance rappresentavano l’evoluzione dei propri sentimenti per buona parte non in italiano, ma in una lingua incomprensibile ai più (i sottotitoli non erano ancora in uso). Forse perchè, quella storia ripresa nel film che aveva già avuto un discreto successo sui palcoscenici dei teatri americani, evidentemente funzionava a prescindere. Ed è proprio lì, dove è nata, che a Matera l’IC Pascoli ha pensato di riportarla quella fiaba: su un palcoscenico, quello dell’Auditorium “Gervasio”. Con un nutrito cast di alunni, docenti e con la stessa dirigente, che l’hanno reinterpretata aggiornandola temporalmente, quindi con protagonisti di allora oramai incanutiti chiamati a raccontarla quella storia…. non solo rigorosamente in italiano ed in inglese, come era scontato, ma persino in materano. Com’è andata? Non poteva che continuare ad essere un successo. Così come per altro rivendicato, orgogliosamente, in una nota dell’istituzione scolastica stessa che riportiamo a seguire.

IC Pascoli di Matera: Grande successo per il Musical “Grease and Shine”. Un salto tra passato e presente.

“Grande successo all’Auditorium “Gervasio” di Matera per “Grease and Shine”, il musical messo in scena dall’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera, con il patrocinio del Comune di Matera, con la regia a cura delle professoresse di inglese Cristina Grieco ed Enza Sileo e un cast di circa 50 alunni e alunne. Un progetto originale e coinvolgente che ha saputo reinterpretare il celebre musical Grease in chiave moderna: i protagonisti, ormai adulti e con figli, hanno raccontato ai ragazzi e alle ragazze la loro storia d’amore e di crescita, dando vita a un emozionante viaggio tra passato e presente. Sul palco si sono alternati gli interpreti dei giovani Danny e Sandy e dei loro amici, con alcuni docenti che hanno vestito i panni dei due protagonisti da adulti, creando un dialogo continuo tra generazioni, ricordi ed esperienze. Lo spettacolo, interpretato in inglese, italiano, con incursioni anche nel dialetto materano, ha accompagnato il pubblico fino alla celebre scena finale della trasformazione: Sandy che abbandona l’immagine della ragazza timida e impeccabile, Danny che lascia il ruolo del bulletto per diventare un ragazzo maturo e responsabile. Un finale simbolico che racconta come l’amore e la crescita possano cambiare le persone senza far perdere loro autenticità. Per poi “brillare” con le competenze e le occasioni che la scuola ha saputo fornire, anche con questo tipo di attività: questo il messaggio ai ragazzi e alle ragazze a conclusione di un anno scolastico insieme. Ad arricchire la rappresentazione, coinvolgenti coreografie, musiche eseguite da una band dal vivo diretta da Dino Plasmati e le voci del coro guidato dalla professoressa Angela Perrone, che ha visto cantare insieme studenti e docenti. Tra gli interpreti adulti, molto apprezzati i prof Francesco Paolicelli e Anna Maria Loré, il collaboratore scolastico Giovanni Fasano e anche la stessa Dirigente scolastica Caterina Policaro, che ha partecipato al coro regalando al pubblico anche un emozionante intervento da solista. Quattro gli appuntamenti andati in scena per poter andare incontro al numeroso pubblico della scuola Pascoli che hanno registrato entusiasmo e applausi: due spettacoli serali dedicati alle famiglie, due repliche mattutine riservate agli alunni e alle alunne dell’istituto (10 classi IV dei tre plessi di scuola primaria Lucrezio, Moro e Nitti e tutte le 27 classi della scuola di I grado).” “Dietro il successo di questo progetto corale e partecipato praticamente da tutte le componenti della scuola di I grado – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – che arricchisce l’offerta formativa della Pascoli, ci sono mesi di studio, prove, sacrifici e collaborazione. Ma anche tanta organizzazione e divertimento. Un’esperienza che ha permesso agli studenti e alle studentesse di consolidare la lingua inglese e sviluppare competenze artistiche, espressive e relazionali, chiudendo l’anno scolastico nel segno della creatività, della condivisione e della gioia. Uno straordinario viaggio nel mondo di Grease, una festa della scuola, della musica e delle emozioni che resterà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’occasione di assistere allo spettacolo realizzato anche con il contributo delle famiglie e della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.”