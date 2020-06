Fare rete. L’abbiamo sentito e scritto tante volte e se a farla sono gli operatori economici, e quelli del turismo in particolare, significa che qualcosa in concreto si muove per la Basilicata. Non possiamo che salutare con interesse questo percorso che vede insieme il Consorzio Albergatori Materani

ideatore del progetto ” Matera sorride” e il Consorzio turistico di Maratea. Si lavora su standard di sicurezza, qualità, promozione e questo si chiama programmazione e monitoraggio continuo dell’offerta. Uno stimolo anche per altri, a cominciare dalla terza ‘M” del turismo lucano che è quello del Metapontino. Le tre ”M” indicate in precedenti campagne dell’Azienda di promozione turistica, nonchè punto di forza dell’offerta regionale e con Matera biglietto da visita internazionale ‘trainante” per l’industria della vacanze. Si lavorerà, da quanto riporta il comunicato, al brand ” Basilicata sorride” cominciando con un portale web comune. E questo è di buon auspicio per far crescere la cultura d’impresa. C’è una quarta ”M” da coinvolgere, costituita dalla eterogeneità, specificità e purtroppo limiti di mobilità della Montagna e della Collina di Basilicata. Un sorriso contagioso e coinvolgente ,da Sergio ,Giacinto a Biagio ,anche per loro…

COMUNICATO STAMPA

MATERA E MARATEA PER LA PRIMA VOLTA INSIEME…E LA “BASILICATA SORRIDE”

Matera e Maratea sorridono insieme ai turisti che sceglieranno la Basilicata come meta per le proprie vacanze.

Nasce così l’iniziativa “Maratea Sorride”, gemella di “Matera Sorride”, con la quale il Consorzio turistico Maratea si unisce al progetto di comunicazione del Consorzio Albergatori di Matera, attualmente in estensione anche alla stragrande maggioranza degli altri operatori della filiera turistica cittadina e la Fiavet di Basilicata, per facilitare l’individuazione delle strutture ricettive che propongono ulteriori standard di sicurezza e sanificazione, costantemente in linea con le prescrizioni degli enti preposti, oltre a quelli già elevati che caratterizzavano il servizio.

Dopo la recente, proficua, esperienza di condivisione di tavoli ed obiettivi, i due consorzi hanno ritenuto strategico proseguire uniti il proprio cammino.

L’idea su cui si è già al lavoro, quindi, è quella di creare il brand “Basilicata sorride” che, oltre a includere Matera e Maratea, mira a racchiudere il resto della regione turistica per elaborare strategie di marketing condivise ma soprattutto ad avere una rappresentatività più forte e incisiva come categoria nei rapporti con le istituzioni e comunicazioni e azioni ancor più efficaci. Il primo passo sarà un portale web, ideato e realizzato gratuitamente – come contributo alla ripresa del turismo in regione – dal gruppo creativo “B-Room”, che riunirà tutte le strutture aderenti al progetto.

“Per quanto il momento sia decisamente difficile, il nostro approccio al futuro è col sorriso – spiegano Giacinto Marchionna e Sergio Palomba, presidenti del Consorzio Albergatori di Matera, e Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea – e continueremo a metterci il cuore, da oggi confortati da un abbraccio ‘coast to coast’. Siamo certi che la Regione e l’Apt, nell’apprendere di questo sodalizio sapranno cogliere le istanze che, d’ora in poi, giungeranno in modo ancor più coordinato”, in linea anche col piano “ReStart” redatto dalla World Tourism Organization (UNWTO) il 28 maggio scorso, che – tra i punti che prevede – parla anche di “collaborazione tra pubblico e privato per una riapertura efficiente”.

Matera, Maratea, Basilicata

3 giugno 2020