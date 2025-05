Matera e l’insostenibile leggerezza dell’informazione…

E’ talmente tanta la confusione sotto il cielo della politica italiana che nemmeno chi fa informazione riesce a districarsi nei giochi che si compiono a livello locale, capita così che in larga parte dei media (Rainews24, Skytg24,…) e importanti agenzie di stampa parlando di Matera, indicano Roberto Cifarelli come candidato del centro sinistra in alternativa al centrodestra. Esemplificazione che lo stesso candidato ha pur rifiutato durante tutta la campagna elettorale e che potrebbe persino danneggiarlo in sede di ballottaggio, considerato che quella che è stata presentata come una coalizione civica contiene pezzi di destra (da Forza Italia) o che sostengono la destra in consiglio regionale (Azione e Italia Viva/Orgoglio lucano). Esemplificazione che nelle interviste prova infatti a correggere.

E capita in ambito locale anche che, alcune testate locali (una televisiva pugliese e una online materana), abbiano preso per buoni i dati del comitato elettorale sempre dello stesso Cifarelli, che lo davano al 49,93%, quindi ad un soffio dal botto di farcela al primo turno. Salvo poi dover ritrattare tutto, essendo stato un mero errore di calcolo che può capitare a chi fa quel lavoro per uso interno, immediatamente corretto dallo stesso staff del candidato sindaco. Costa fatica ma andrebbero verificati i dati, da parte di chi è preposto a questo, prima di fornirli ai lettori/telespettatori. Non è un’opzione ma un dovere. Ma tant’è. E non va proprio bene.