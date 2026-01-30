Matera e l’architettura fragile del ‘900. Ora va attuata la legge…

Ed è il dato-obiettivo concreto emerso dal seminario, https://giornalemio.it/cronaca/architetture-fragili-un-seminario-sul-patrimonio-di-matera-del-900/ svoltosi a Matera presso la Camera di commercio, realizzata negli anni 30 (allora si chiamava Camera dei Fasci e delle Corporazioni) su progetto dell’architetto pisticcese Ernesto Lapadula. Fu per la cronaca, come ha ricordato l’architetto Mauro Saito, il primo edificio narrato nel libro ”Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, che la sorella del confinato ad Aliano vide appena giunta a Matera. E proprio da quel monumentale edificio, posto all’incrocio tra via don Minzoni e via Cappelluti ‘spartiacque” tra il cuore antico e il nuovo direzionale, che è emersa la necessità- aldilà delle considerazioni sulla importanza dell’architettura ”identitaria” e ”funzionale” del secolo passato di passare ai fatti, dopo che il Comune di Matera si è dotato del censimento degli edifici del Novecento https://giornalemio.it/cronaca/68-motivi-per-tutelare-gli-edifici-della-matera-del-900/ come prevede la legge regionale n.23 del 15 febbraio 2010 in materia di ”Promozione della cultura architettonica e dei paesaggi, attraverso iniziative culturali ed azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la qualità del progetto di architettura con azioni tese a garantire il valoere e a salvaguardare la professionalità”. Censimento che deve passare come variante urbanistica in consiglio per l’adozione, con possibilità di attivare priorità di intervento, accesso a risorse finanziarie e- aspetto non secondario, per evitare possibili demolizioni o stravolgimenti architettonici- di attivare vincoli di tutela da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. A parlarcene è l’architetto Antonello Pagliuca, autore per l’Unibas del censimento.



” L’articolo 11 della legge regionale n.23 del 2010- prevede che entro cinque anni dall’entrata in vigore della normativa ogni Comune della Basilicata avrebbe dovuto dotarsi di un elenco di questa architettura. Adesso il Comune deve approvarlo come variante dello strumento urbanistico, passando per il consiglio comunale. Fatta questa operazione gli edifici del Novecento diventano delle emergenze sul territorio. Non a caso oggi abbiamo invitato la Soprintendenza perché questi immobili ope legis dell’articolo 10 del decreto 42/2004 a discrezione del Ministero dei Beni culturali, in quanto realizzati da 50 anni, diventano patrimonio soggetto a richiesta di vincolo se racconta la storia di una comunità e quindi di tutela . Questo non significa che non si possa pensare a nuove funzioni di destinazione d’uso. Il censimento è un faro acceso sulla storia architettonica e socio economica della città. L’elenco è assolutamente implementabile, con il possibile ingresso di edifici che si avvicinano al mezzo secolo di vita”.



Dibattito aperto, come hanno dimostrato gli interventi dei diversi relatori al seminario (assente l’architetto Amerigo Restucci,che avrebbe dovuto trarre le conclusioni, per sopravvenuti impegni) si attende che dal contributo degli Ordini professionali e degli Enti locali possano venire fuori progetti e interventi di riqualificazione, tutela e di rifunzionalizzazione laddove possibile e se ci sono o saranno proposte da valutare. Una disponibilità è venuta dall’assessora regionale all’Ambiente Laura Mongiello che ha ipotizzato- nell’attuazione della Legge 23/2010- un intervento a Matera e a Potenza su un quartiere laboratorio, con interventi di riqualificazione e – termine di moda- ”rigenerazione”urbana. Attendiamo.ora, i fatti dalla Regione e dal Comune di Matera. Nel frattempo non guasta una lettura o rilettura su quanto è stato prodotto sulle architetture del Novecento a Matera. Tra questi, in ordine di tempo, quello realizzato dall’architetto Luigi Acito https://giornalemio.it/cronaca/con-gigi-acito-alla-scoperta-delle-architetture-materane-del-900/