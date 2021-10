Ha fondato la prima azienda per auto elettriche, la Tesla, ha stretto una intesa con la Nasa per Space X una missione ‘logistica’ sulla Luna, ha mandato un razzo su Marte e continua a sognare e a guadagnare miliardi di dollari a occhi aperti, tant’è che il ” Paperon de Paperoni” più ricco del mondo secondo la rivista Forbes. Tutti gli altri seguono, ognuno con il suo sogno diverso come canta Vasco Rossi nella sua vita spericolata. Potrebbe essere lui il produttore o ”Mecenate” per un film di fantascienza da realizzare a Matera, città passata dal cavernicolo al cibernetico ( ci riferiamo in particolare al centro di geodesia spaziale) e in scala ma senza voli pindarici verso la banda larga specializzata, se non si sbaglierà orbita. E allora la provocazione di Antonio Serravezza un pizzico di concretezza può averla, tenendo i piedi per terra e la testa nella costellazione rupestre di Andromeda. Sì, sempre lui, che ha letto Jules Verne dalla Terra alla Luna a cinque anni, decine di fumetti e storie di Isaac Asimov e visionato (tuttora) filmati della Nasa, dell’Esa fino alle missioni commerciali di privati verso la Luna. E allora se Maometto, Musk non viene a Matera, non resta che invitarlo. Mano alla tasca (si fa per dire) anzi alle dita per inviare una e mail, con foto, video sul paesaggio astrale della Città dei Sassi che tra le tanti matrici ha anche Meteoron…Forse verrà a Matera, potrebbe finanziare un film,un corto o il progetto di un razzo a batterie elettriche. Matera E..lectric? Chissà. Ufficio Cinema del Comune, Lucana film commission e quanti hanno spirito di impresa facciano pure il tentativo tenendo, come detto prima, i piedi per terra e la testa nelle costellazioni dei sogni che possono diventare realtà.



LE RIFLESSIONI DELL’ASTRONAURA SERRAVEZZA

Siamo in atmosfera di fiction del piccolo schermo ma vediamo di guardare avanti. Io ho pensato molto a tutte le produzioni di film ambientati nella città dei Sassi e dopo il successo di No time to die della serie di 007 manca all’appello un film di fantascienza. Io ci sto pensando e forse mi voglio cimentare a scrivere una storia da proporre a qualche regista compiaciuto che desideri sposare il mio copione. Certo è che sarebbe meraviglioso che tutto fosse realizzato con attori, registi, scenografi e maestranze tutte locali. Un bel progetto che finalmente possa dare inizio al sogno di Matera di diventare la città del cinema non solo per i luoghi prestati ma per una volta tutto ‘made in Matera’ come si usa dire oggigiorno.



Chissà che il filone della fantascienza possa essere di aiuto anche dalla scuola dei cartapestai. Tanti anni fa, ero molto giovane, rimasi incantato visitando a Los Angeles gli studi cinematografici della Metro Goldwin Mayer dove fu girato il famoso film di fantascienza “ET l’extraterrestre” di Steven Spelberg. La pellicola, entrata nella storia del cinema che riuscì a raccontare in modo delicato ed emozionante la vicenda di un alieno lontano dalla propria casa, regalando a tutti un’avventura dalla forte componente emotiva. Le scene più belle e impressive si basavano su immagini più o meno dirette con la realtà era la figura sicuramente quella legata al volo in bicicletta che ha lasciato una impronta speciale e unica catturando in breve l’essenza stessa della pellicola. Rivedendo quelle scene speciali dal vivo mi hanno lasciato un ricordo bellissimo. Ritornando con i piedi a terra spero tanto che possiamo metterci insieme per realizzare questo mio sogno anche se non abbiamo ancora a Matera i famosi “studios” ma abbiamo tanti capannoni vuoti dove poter iniziare a lavorare.