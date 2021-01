Matera e la Basilicata raccontata dal conduttore Federico Quaranta ai microfoni di Decanter il programma DOP prima e unica enogastronomia dell’etere, punto di riferimento da 15 anni per tutti gli appassionati del buon vivere (così viene definito sul sito della testata radiofonica di Radio2).

Durante la puntata trasmessa in diretta ieri sera, 25 gennaio alle ore 20,00 Fede ha raccontato a Tinto, co-conduttore le impressioni del suo viaggio antropologico fatto in Basilicata durante il fine settimana. “Devo dire che ogni volta, ogni volta che vado a Matera e guardo i Sassi il mio cervello va in corto circuito” così ha esordito il conduttore nel fare la sua presentazione di Matera.

Federico Quaranta, infatti, domenica sera e lunedì mattina ha girato a Matera le riprese del programma televisivo, Il Provinciale, che andrà in onda, presumibilmente, sabato 6 febbraio su Rai2 alle ore 17,00.

Un viaggio sulle orme del racconto della Basilicata di Carlo Levi nel suo Cristo si è Fermato a Eboli.

Il programma radiofonico è stato realizzato con la collaborazione di Andrea Amadei e Silvia Salemi. A cura di Alessandro Alongi. Regia di Giovanna Romano.

Di seguito il podcast della puntata

http://https://www.raiplayradio.it/audio/2021/01/DECANTER-459cfab1-ee41-4c15-bba8-369a9b97955d.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplayradio_ContentItem-459cfab1-ee41-4c15-bba8-369a9b97955d.&wt