Matera è in ritardo, sulla lotta alla violenza sulle donne…come 5 anni fa.

In occasione della giornata contro la violenza di genere, riceviamo e pubblichiamo a seguire una nota di “Mutamenti a Mezzogiorno” datata 24 novembre 2020, in cui si titolava che -all’epoca- sul tema “La nostra città è in ritardo“. Una riproposizione evidentemente ritenuta attuale, così come si evince dalla postilla aggiunta alla stessa: “Sono passati 5anni e non so quante campagne elettorali, sarebbe opportuno che chi ha amministrato o chi si accinge ad amministrare ( regione, asl, enti locali …) ci aggiorni sullo stato delle cose.” Ecco. Nel frattempo rileggiamo quanto l’associazione poneva in evidenza all’epoca. E ognuno si faccia la sua idea.

“In questi anni -si legge nel comunicato del 2020- siamo stati capaci di produrre provvedimenti che non hanno generato alcun risultato sul nostro territorio. Nel panorama nazionale, in materia di servizi sociosanitari, la nostra provincia occupa le ultime posizioni. Come abbiamo evidenziato durante la campagna elettorale, nella nostra città vi è l’urgenza di attivare una serie di servizi di supporto alle donne che denunciano atti di violenza, tra cui la Casa Rifugio e il Centro Antiviolenza.

I servizi da attivare sono molteplici: i più frequenti riguardano l’ascolto e l’accoglienza, l’orientamento, l’accompagnamento ad altri servizi della rete territoriale, il supporto legale, il supporto e la consulenza psicologica, l’orientamento lavorativo e il sostegno all’autonomia.

Abbiamo indicato l’ex casa famiglia di via San Biagio, di proprietà dell’azienda sanitaria, come possibile struttura da destinare allo sviluppo, nella nostra città, di un ambiente sociale e culturale più aperto e inclusivo: uno spazio capace di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi contro ogni forma di violenza di genere e di promuovere una nuova cultura dei diritti civili, del diritto alla salute e del diritto all’accoglienza.

I fondi di sostegno non mancano, a cominciare da quelli messi a disposizione dalla Conferenza Stato-Regioni (circa 28 milioni di euro) con la delibera del 18 settembre 2020.

Parlare di violenza contro le donne significa fare i conti con l’accesso negato all’IVG farmacologica (RU486), da sempre ostacolato dall’obiezione di coscienza. Significa sollecitare l’Azienda sanitaria locale di Matera a rafforzare la rete consultoriale, smantellata e ridotta a semplice ambulatorio medico specialistico. Significa rendere operativi i nuovi protocolli in materia di IVG farmacologica adottati dal Ministero della Salute la scorsa estate, che rischiano di rimanere solo sulla carta.

24 NOVEMBRE 2020

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.