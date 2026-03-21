Matera e il falò di San Giuseppe Artigiano. Tradizione e festa

Il tempo è stato inclemente per una settimana buona, con piogge e vento, che hanno impedito nella gran parte dei casi ai ragazzi di Matera di ammassare fascine e legname per il tradizionale falò di San Giuseppe. Senza dimenticare le ordinanze del passato che, per motivi di sicurezza e di tutela ambientale…avevano scoraggiato la continuità di quella pratica della tradizione dai tanti significati. Ma non è stato così per la comunità della parrocchia di San Giuseppe Artigiano che ha mantenuto la tradizione, con il programma religioso e l’allestimento di una catasta dalle dimensioni in altezza e larghezza di 7-8 metri- come ci racconta Pino Loperfido, tra i tanti volontari di quella comunità. E l’attesa e la partecipazione hanno soddisfatto tutti. E la fiamma della fede e della tradizione ha continuato ad ardere fino alla fine, per salutare una nuova stagione di pace, speranza di un cambiamento che auspica pace, serenità, felicità.



*SAN GIUSEPPE, IL FALO’, LA TRADIZIONE*

Tre aspetti della festività del 19 marzo legati tra di loro da provata continuità. Sempre più difficile nel tempo con le incognite del meteo, ma che sempre riesce ad attirare famiglie, curiosi, appassionati della tradizione tramandata di padre in figlio. Nella Parrocchia dedicata al Santo artigiano, San Giuseppe, si continua (ad opera del parroco don Nicola) di anno in anno, a diffondere sia la devozione, sia la semplice tradizione della ricorrenza, che il classico Falò, una raccolta di puro legno, frasche, e rami reduci da potature. Meraviglia come in un tempo moderno attuale, l’accensione del Falò, successivo alla celebrazione della S.Messa vespertina, riesca ad attirare attenzione, coinvolgimento, condivisione. Se poi si riesce anche a cenare con uno gustoso spuntino spartano davanti al fuoco che arde, messo a disposizione dagli infaticabili volontari della parrocchia dedicata a San Giuseppe Artigiano, la serata nel bagliore delle fiamme, a debita distanza, assume un’altra atmosfera. Fatta di semplicità, genuinità, piacevole tradizione, e non ultima il contenuto di una piccola ma densa devozione verso San Giuseppe, il Santo della famiglia (padre, genitore), il lavoratore, il protettore della vita quotidiana, il guaritore, aspetto non molto conosciuto dalle nostre parti rispetto ai paesi sudamericani. Tre aspetti di una Festa in un quartiere periferico innominato, privo di un nome dalla sua creazione, che due volte all’anno (19 marzo e 1°maggio) diventa luce, aggregazione, riferimento, movimento di periferia, di una città semplice come Matera, perché da VIVO possa VIVAcizzare la vita quotidiana dei suoi abitanti.

L’impegno prossimo? Come di tradizione cittadina: “ancora meglio, nel prossimo anno”!