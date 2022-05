Anche un attracco in via Fiorentini nel Sasso Barisano, con tanto di ormeggio, funi e nodi da sciogliere e rete per avvistare al largo la ‘’Balena Giuliana’’’, quel grande cetaceo che visse da queste parti nel Pleistocene, un milione di anni fa. A gestirlo nocchieri ed equipaggio della Lega italiana navale, che nella sede scavata nella roccia e nel tufo, tra fossili e antiche cisterne per la raccolta delle acque,hanno ricreato per l’Open Day dello scorso fine settimana una ambientazione immersa nella dimensione di un elemento – l’acqua – che ha favorito la vita del Pianeta.



Sulla porta la rosa dei venti, utili per prendere e valutare la rotta giusta, un timone avveniristico che lega i segni della tradizione all’innovazione per capire suoni, segni e conoscere luoghi dei rioni Sassi, i laboratori del creativo Rino Locantore con i tamburi e frizione mossi dall’acqua e tra questi un pregevole strumento che utilizzando un setaccio, nel quale sono racchiusi grandi granelli di sabbia…, riproduce il suono della risacca. Uno dei tanti laboratori che lega la storia della città, il sistema di raccolte delle acque e la voglia d fare musica e costruire strumenti come le ‘’cupa cupa’’ . E ce né anche una quadrata…come le casse trasportate nelle stive da marinai e pirati e riposte sul molo in attesa di essere aperte. Marco Pagano e soci hanno fatto di più con un piccolo anfiteatro in legno per sedersi, assistere a incontri, proiezioni e sentire l’acqua (o il rum) scorrere nelle viscere della terra. Del resto la vita dell’acqua e dei suoi derivati è raccolta in tante storie del passato e un contributo viene anche da una mostra di dettaglio ‘’ Tra Terra e Acqua’’ realizzata tempo addietro dal ‘nostro’’ Angelo Stagno e dal collega Wolf Ruffo.

Il viaggio dell’acqua, come riportato nell’Open day, è destinato ad approdare su sponde di fiumi, laghi, mari, cisterne, neviere nodo, dopo nodo (si impara in un laboratorio) imbarcandosi nel viaggio guidato dalla Lega navale. Marco Pagano, presidente del sodalizio e Antonio Abbinante presidente dell’associazione mutilati e invalidi civili, e altri soci, sono pronti a informare e a formare tanti potenziali marinai che approderanno nel porto di via Fiorentini. Il gran pavese sventola fuori..,mentre un percorso tinto di azzurro invita a prendere il largo.Una opportunità in più per quanti arrivano a Matera e vogliono conoscere e sentire i millenari suoni dell’acqua, che ha una ‘’Matera sotterranea’’ da riscoprire e valorizzare. Vecchia storia…con mediocrità e insipienza si resta con la valigia(vuota) in mano…



Il comunicato dell’OPEN DAY – LEGA NAVALE ITALIANA

In occasione del 125° anniversario della nascita della Lega Navale Italiana, nei giorni di sabato 30 aprile e domenica 1 di maggio 2022, nella sede di Matera in via Fiorentini 103-107 si terrà l’Open Day dal tema “I SUONI DELL’ACQUA”.

Nelle due giornate saranno presentare le attività della sezione materana della Lega Navale Italiana e i progetti in fase di realizzazione e ci saranno iniziative promosse in collaborazione con l’associazione Materacqua APS e ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili).

I Suoni dell’Acqua

L’obiettivo generale del Open Day è divulgare e far conoscere le strutture, gli oggetti e le conoscenze tradizionali che ruotano intorno alla risorsa acqua all’interno del territorio materano; mostrare a un pubblico locale e internazionale, attraverso un percorso espositivo di tipo esperienziale, quale ruolo ha svolto l’acqua nello sviluppo degli insediamenti umani che hanno prodotto i Sassi di Matera.



Un Performer con l’ausilio di attrezzature rudimentali genererà suoni con l’Acqua che terminerà con un laboratorio incentrato sulla auto-costruzione della Cupa-Cupa, strumento anch’esso legato all’acqua.

Laboratorio di costruzione della Cupa Cupa

Il laboratorio sarà incentrato sulla auto-costruzione, da parte degli ospiti, della Cupa-Cupa o Cuta-Cuta, uno strumento musicale (da un punto di vista organologico, è un tamburo a frizione) che per essere suonato necessita di acqua. Si tratta di uno strumento tradizionale del sud Italia, specificatamente dell’area murgiana e pertanto può assurgere ad elemento simbolico di trait d’union tra Matera e Castellaneta. La Cupa Cupa è uno strumento estremamente semplice da suonare e da costruire. Produce, attraverso lo sfregamento della mano bagnata sulla canna legata al tamburo, un suono tipicamente basso (da cui il nome), attraverso vibrazioni a bassa frequenza prodotte dalla membrana e dal fusto. Lo strumento generalmente accompagna il canto ed è utilizzato nella tradizionale questua carnevalesca murgiana denominata anch’essa cupa cupa.

La Cupa-Cupa auto-costruita sarà uno strumento musicale che i visitatori potranno portare via con loro come ricordo dell’esperienza vissuta.



PROGRAMMA:

Sabato 30 aprile

Ore 10:30 Presentazione open day

Interventi: Rocco Petrera Presidente della Sezione di Matera C.V.

Marco Pagano, responsabile Centro di educazione ambientale della Lega Navale di Matera

Francesco Bianchi, presidente APS Materacqua

Liborio Locantore, performer

Saluti delle Autorità

Ore 17:00 Attività esperienziale/laboratoriale “I SUONI DELL’ACQUA”

A cura di Liborio Locantore

Altre attività laboratoriali: il quadretto dei nodi, modellino nautico

Ore 19:00 Attività esperienziale/laboratoriale “I SUONI DELL’ACQUA”

A cura di Liborio Locantore

Altre attività laboratoriali: il quadretto dei nodi, modellino nautico

Ore 20:30 Convivio sociale condiviso

Domenica 1 maggio

Ore 10:00 – 12:00 – 17:00 – 19:00

Attività esperienziale/laboratoriale “I SUONI DELL’ACQUA”

A cura di Liborio Locantore

Altre attività laboratoriali: il quadretto dei nodi, modellino nautico

Info: Marco Pagano 328 2899312