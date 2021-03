Domenico Bennardi si è laureato nella Città di Dante e un pezzo della sua vita e del suo cuore è rimasto lì tra arte, innovazione e una esperienza che non ha dimenticato anzi, che ha inteso mettere a frutto, ore che è sindaco di Matera, con una collaborazione per uscire dalla crisi economica che accomuna due città d’arte e patrimonio dell’Umanità. E così sostenibilità, ambiente, cura delle persone e del territorio sono i temi che legano Matera e Firenze, città d’arte, per un rilancio dell’offerta turistica, in vista di una possibile ripresa dei flussi di visitatori dopo i limiti imposti dalla pandemia da covid 19. Domenico Bennardi, si è confrontato in videoconferenza con il sindaco di Firenze Dario Nardella , particolarmente attivo nei giorni scorsi con il decalogo Città d’arte #nonmetterledaparte”, concordato con Venezia. Intesa che ha aggregato anche Siena e ora, probabilmente anche con Matera. L’unione fa la forza e al Governo devono tenerne conto. Il sindaco Bennardi ha,inoltre, annunciato la convocazione a breve dei partner del patto “E- Matera) per la nomina del comitato di coordinamento, anche in vista della fase di rilancio del settore turistico dopo il vertice dei ministeri degli esteri ” G-20″, che si terrà anche a Matera il 29 giugno 2021



LA NOTA DEL COMUNE

Matera e Firenze sono due città che, ciascuna per le proprie dimensioni, stanno attraversando una fase difficilissima e inedita nel settore del turismo e dell’ospitalità. Ma la pandemia potrebbe essere anche la porta per aprire una stagione nuova, l’occasione per riqualificare l’offerta turistica in termini di innalzamento della qualità, di destagionalizzazione dei flussi, della governance delle grandi comitive e dell’accoglienza sul territorio. Ne hanno parlato, questo pomeriggio in videoconferenza, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e quello di Firenze, Dario Nardella.

“Le due città da tempo coltivano relazioni istituzionali – afferma Bennardi -. Abbiamo convenuto che può essere il momento giusto per investire sul rispetto dell’ambiente, la cura delle persone e del territorio, per un turismo attento al patrimonio naturale, artistico e culturale: su queste basi abbiamo ritenuto di poter lavorare insieme, secondo un approccio che Matera ha già fatto proprio, e cioè il modello del turismo sostenibile”.

A proposito del Patto “E-Matera”, il sindaco Bennardi ha preannunciato che nei prossimi giorni saranno convocati tutti i sottoscrittori, per la costituzione del Comitato di coordinamento: “In questo modo – ha detto – la realizzazione delle attività e l’operatività sarà nelle mani dei rappresentanti degli operatori del settore, che avranno un’interfaccia costante con l’Amministrazione comunale; nel frattempo dal Palazzo di Città si lavora per preparare e gestire la fase di rilancio delle attività durante il periodo immediatamente successivo alla ‘sospensione’ determinata dall’emergenza epidemica: dal G20 in poi – ha concluso -, Matera sarà proiettata nuovamente sulla scena internazionale grazie ad una progettualità che mette a frutto le esperienze e le competenze di istituzioni e imprenditori”.

Matera, 18 marzo 2021