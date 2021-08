Tre anni fa buoni l’ultima edizione della Fiera di Matera(In passato ci sono state episodiche esperienze) prima che piazza della Visitazione diventasse un cantiere per la nuova stazione della Fal per l’anno da capitale europea della cultura, costringendo gli imprenditori a fare altre scelte, dopo essere stati illusi (e delusi) dalle chiacchiere- è la parola giusta- di amministratori locali e vertici del sistema imprenditoriale per un progetto di ‘’polo fieristico’’. Naturalmente non sì è fatto nulla e mordersi i gomiti è il minimo, ma per i venditori di fumo ci vorrebbe almeno il taglio della lingua…, per aver cancellato una iniziativa dalle notevoli potenzialità che aveva aperto a relazioni con fiere importanti di fuori regione. Non ci meravigliamo: senza cultura di impresa e con il nullismo di quanti ricoprono ruoli importanti nella vita cittadina e regionale non si va da nessuna parte. Si raccolgono solo fallimenti. Ci riprova l’indomito Antonio Serravezza, che di fiere ne ha viste e frequentate. Ritorna sul polo fieristico nell’area industriale di La Martella, con particolare riferimento all’ex opificio della Nicoletti salotti, affidato a una curatela fallimentare e, per quanto se ne sa, parzialmente utilizzato. Ritorniamo a bomba. Qualcuno vuole comprarlo, prenderlo in affitto, per attivare il polo fieristico? Si faccia avanti. Altrimenti ripeteremo quanto già visto con la Regione Basilicata, che ha ipotizzato un progetto con il PNRR ( panacea per tutti i mali) per l’ex pastificio Barilla-Padula ma senza esserne proprietario Anche questo è affidato a curatela del Tribunale di Matera e con prima asta a 16 milioni di euro, andata deserta. Serve concertezza, altrimenti meglio fare una partita al ‘’mercante in fiera’’



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA



Non mi dimentico e non mi stancherò di combattere e di ricordare che dobbiamo essere uniti per creare una forza unica che possa portare Matera sempre più su a livelli internazionali. Sarebbe un grande successo per la nostra città mettere insieme più forze possibili, sia politicamente che privatamente per poter realizzare un polo fieristico e congressuale.

E’ una mia idea che continuo a rilanciare e che non viene ascoltata e presa in considerazione, forse perché è troppo impegnativa? Io provo nuovamente a riprendere l’argomento e spero che qualche coraggioso e ben intenzionato si faccia avanti. Il polo fieristico di Matera che potrebbe nascere per favorire il posizionamento strategico delle imprese, affinché possano trovare partner in grado di apprezzarne la peculiarità. Inoltre offrirebbe la possibilità di promuovere qualità e specificità del territorio, rappresenterebbe un punto di riferimento sia per le imprese del territorio quanto per il pubblico generico con un evento che potrebbe essere la Fiera Millenaria di Basilicata mostrando ogni anno l’offerta economica e culturale del polo fieristico. Quindi quando si parla di polo fieristico si debba pensare all’idea vantaggiosa per abbracciare per diverse ragioni e ripetibile negli anni e per diversi settori e comparti. Negli anni potrebbe essere un polo d’attrazione per promuovere il nostro territorio con Matera come città trainante nel settore turistico e quindi riempire i mesi morti del turismo di massa per mantenere tutte le strutture ricettive e di ristorazione attive tutto l’anno.



Il polo fieristico di Matera ha tutte le carte per diventare un’attrazione internazionale. Tutto sta a volerlo e a mettere insieme le giuste teste pensanti e con gli attributi e che insieme possano trovare un compromesso e la strada breve e concreta per portare a termine il progetto. Nella nostra città ci sono le donne e gli uomini che possono far nascere e sostenere questo ambizioso progetto, ne sono certo.

Suggerisco sempre lo stabile abbandonato e ben servito della ex Nicoletti nella zona industriale della Martella che tra uffici e capannoni offre circa 50.000 metri quadrati di coperto e una vasta area di parcheggio, il tutto recintato.

Lo stessa stabilimento si trova in un punto strategico per i trasporti in quanto si trova in una zona baricentrica tra la superstrada Bradanica e la statale a quattro corsie Matera-Bari, senza considerare che nel 2026 sarà a qualche chilometro dalla stazione ferroviaria che congiungerà la città dei Sassi con Ferrandina.

Faccio un appello al nostro Sindaco, a tutti i partiti che compongono il Consiglio comunale di Matera, a tutte le istituzioni di categoria e a tutti i politici di Matera e provincia di unirsi per far fiorire questa idea che è senz’altro un passo positivo per il nostro territorio.