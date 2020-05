Da una parte Matera, la Città con i rioni Sassi e il parco rupestre patrimonio dell’Umanità, capitale della civiltà contadina e fresca capitale europea della cultura 2019 e dall’altra Cremona nota per le tradizioni legate alla musica, alla liuteria, ai celebri e rari violini di Stradivari che sudessero Paganini, per le melodie di Mina ” La Tigre” e per alcune dolcezze di pasticceria decantate dall’attore buongustaio Ugo Tognazzi come i Bumbunéen (biscotti secchi con farina bianca e gialla aromatizzati con mentine polverizzate e scorza di limone) che con un gemellaggio virtuale, attraverso gli Istituti ”Isabella Morra” di Matera e ” JanelloTorriani” di Cremona, metteranno sù un evento fatto di idee e buone pratiche sulle emergenze educative stimolate dall’epidemia o crisi da covid 19. L’appuntamento – come da programma che segue- è per le ore 14 di lunedì18 maggio. Evento a distanza ”webinar” con il sistema collaudato, fatto di telecamere, spazi e interazioni da mixare e con i tempi giusti. Saluti di rito e presentazione di dirigenti scolastici, sindaci e poi spazio ai ragazzi con attività coinvolgenti e di sicuro interesse da attuare nel reale, quando i tempi lo consentiranno. E nella consapevolezza che docenti, allievi e quanti contribuiranno all’evento al virus, quella corona di paura, gliela hanno giù tolta. E per questo meritano sin da ora, per quanto hanno fatto, un applauso regale.

IL PROGRAMMA

TASK FORCE MIUR

“ EMERGENZE EDUCATIVE- COVID 19 ”

WEBINAR EVENT LIVE USR BASILICATA

EVENTO DI PRESENTAZIONE

GEMELLAGGIO

tra

I.I.S. “ I. MORRA” – MATERA

I.I.S. “ J. TORRIANI” – CREMONA

18 maggio 2020 ore 14.00

APERTURA UFFICIALE E PRESENTAZIONE EVENTO

Ing. Pasquale Francesco COSTANTE – USR Basilicata

Saluti istituzionali

Dott.ssa Claudia DATENA – Direttore Regionale USR Basilicata

Dott. Fabio MOLINARI – Dirigente UST Cremona

Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE – D.S. I.I.S. “ I.Morra”- Matera

Prof.ssa Roberta MOZZI – D.S. I.I.S. “ J. Torriani”- Cremona

Interventi

Dott. Gianluca GALIMBERTI – Sindaco del Comune di CREMONA

Avv. Raffaello Giulio DE RUGGERI – Sindaco del Comune di MATERA

Moderatore

Prof.ssa Maria Teresa Vena

URBAN GAME VIRTUALE

CITTADINANZA ATTIVA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIVITA’ CULTURALE NEL GIOCO RESILIENTE

INTRODUZIONE ARTISTICA

Simone CASTANO

Attore Regista Drammaturgo Formatore- Fondatore Associazione Culturale

“Teatro delle Semenze” Matera – Giorgio Gaber – La Paura

COINVOLGIMENTO SPONTANEO DEGLI STUDENTI

PRESENTAZIONE IDEA PROGETTUALE

Giovanni CALIA

Docente I.I.S “ Morra”- Matera – Presidente APS “Giallo Sassi” -Matera – Esperto in Urban Game e Peer Education

CONCLUSIONE ARTISTICA

Loredana PAOLICELLI

Docente di Musica da Camera presso Conservatorio di Musica di Matera – Pianista e compositrice di musica di scena e audiovisivo- Presidente Associazione d’Arte e Cultura “ARTEria” -Matera mette a disposizione degli studenti il suo brano “ La Perdita” registrato in Creative Commons Licence composto per il teatro e dedicato al periodo storico che viviamo

Gianna RACAMATO

Cantante lirica mezzosoprano e scenografa – Direttrice Artistica Associazione Culturale “KonArte”-Montescaglioso- Matera – Fabrizio De Andrè – La canzone dell’amore perduto