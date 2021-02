La svolta con Matera 2019, l’adeguamento della statale 96 che da Altamura porta a Bari e da qui con innesto alla statale 99 per Matera, incrociando la 96 e più avanti la 96 bis con la Bradanica. E ora un altro passo che porterà a rafforzare il rapporto naturale, immediato, economico e culturale tra la Città dei Sassi, l’area murgiana e il capoluogo pugliese. Il Comune di Matera e la Città di Bari sottoscriveranno nei prossimi giorni, con luogo e data da definire, un protocollo di intesa per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistico e culturale della macro regione Bari-Matera. E’ quanto prevede una delibera della giunta comunale di Matera, che riprende e amplia le opportunità di collaborazione di una precedente intesa del 2017 tra i due Comuni e altre realtà murgiane in vista dell’anno di Matera capitale europea della cultura .” L’intesa -ha detto il sindaco di Matera Domenico Bennardi- segue a interlocuzioni avviate con il collega Antonio De Caro con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra città e territori, che ci vedrà insieme per il G20 dei ministeri degli Esteri, in relazione alle diverse problematiche procurate dalla crisi da coronavirus, dalla necessità di utilizzare al meglio strutture e potenzialità infrastrutturali e dei servizi come l’aeroporto e le sfide aperte dal 5G, caratterizzando meglio le vocazioni e le esperienze delle due città in modo da evitare sovrapposizioni. Naturalmente Matera -ha aggiunto Bennardi- lavorerà ad analoghe intese con altri territori: da Taranto alla nostra provincia a quella di Potenza, senza dimenticare la Campania con Napoli e Procida capoluogo italiano della cultura 2022 e facendo tesoro di quanto è stato fatto con l’estero”. Il protocollo con Bari Le due città intendono attivare forme di collaborazione stabili, costanti e permanenti per la definizione e la realizzazione di azioni strategichecondivise in materia di mobilità sostenibile di persone e merci, cultura e turismo (attività culturali e dello spettacolo, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale), servizi per le città intelligenti finalizzati alla valorizzazione dell’ ambienteall’innovazione sociale e allo sviluppo economico,organizzazione di eventi di respiro nazionale ed internazionale, ottimizzazione della recettività turistico-alberghiera.



Premesso che:

 l’assegnazione a Matera del titolo di Capitale europea della Cultura per il 2019 ha rappresentato

un valore straordinario per l’intero Mezzogiorno d’Italia e ha posto Bari e Matera, durante l’anno

di celebrazioni, al centro di un percorso di sviluppo e di riconoscibilità a scala nazionale e

internazionale;

 nel solco di quell’esperienza le due Città hanno siglato vari accordi istituzionali di cooperazione

che, valorizzando la storica amicizia tra Bari e Matera, hanno sancito la centralità di una macro

regione meridionale che si snoda tra l’Adriatico, lo Ionio e l’Appennino Lucano, capace di

affrontare problemi e cogliere opportunità d’interesse collettivo;

 Bari è capoluogo della Città Metropolitana, i cui margini interni coincidono con i Comuni dell’area

murgiana e confinano con il territorio comunale di Matera, che ha avviato nel 2019 un processo

di pianificazione strategica che guarda al 2030 come orizzonte e assume, nella sua visione, la

valorizzazione paesaggistica, culturale e l’attrattività turistica come elementi determinanti per lo

sviluppo sostenibile dell’intera area;

 la Città di Bari e la sua terra metropolitana si configurano come un hub logistico fondamentale di

accesso per la città di Matera e i territori contermini, in considerazione della presenza del Porto,

dell’Aeroporto, della Stazione Ferroviaria, dell’Interporto e dei due caselli autostradali, nonché per

la dotazione di altre infrastrutture e presidi per l’accoglienza;

 la Città di Bari e il Comune di Matera, oggi, sono ancora più vicine grazie al completamento di

una delle infrastrutture fisiche più importanti di comunicazione tra i territori, cioè la direttrice viaria

di collegamento SS 96;

 il progetto Bari – Matera 5G ha consentito alle due città di essere tra le prime “città 5G” d”Europa

e sono interessate da sperimentazioni nel campo della sanità, dell’industria 4.0, del turismo, della

cultura, dell’automotive e della sicurezza pubblica;

 la Città di Bari ed il Comune di Matera sono destinatarie di autonomi finanziamenti da parte del

Ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione di due distinte “Case delle tecnologie

emergenti”, progetti per i quali sarebbe opportuno definire una strategia comune e

complementare di investimenti;

 la Città di Bari, unitamente alla Città Metropolitana di Bari, sta progettando uno strumento di

tourism destination management denominato “Terra di Bari Guest Card” che prevede la promocomunicazione e l’integrazione dell’offerta culturale territoriale dell’intera area metropolitana,

anche al fine di incrementare gli arrivi e le presenze turistiche nel prossimo quinquennio;

 la Città di Bari si è recentemente candidata al MIBACT per ottenere il riconoscimento di Capitale

Italiana della Cultura 2022, risultando tra le 10 finaliste soggette a designazione dal Ministero il

prossimo gennaio 2021;

Visti:

 gli obiettivi condivisi di cooperazione strategica tra le due Città richiamati su in premessa;

 gli obiettivi per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva nonché la comune volontà di

migliorare la performance nel campo dell’economia turistica garantendo livelli di appeal in

termini di immagine e di offerta turistica non di una sola città ma di un territorio ampio e

variegato;

 i target della prossima programmazione 2021-2027 i cui elementi essenziali sono contenuti

nel documento “La programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 nonché quelli fissati

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), programma di investimenti finanziato dalla

Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere ala

crisi pandemica provocata dal Covid-19;

 il successo di Matera capitale europea della cultura 2019, che ha coinvolto soggetti

istituzionali, sociali e privati e che ha promosso la costituzione di un partenariato istituzionale

tra comuni lucani e pugliesi;

 il carattere di trasferibilità di approcci e metodi definiti nell’ambito della succitata esperienza,

che ha definito un modello di sviluppo delle aree urbane europee proiettato verso il futuro e

centrato sul protagonismo della società civile, sulla creatività, sulla cultura, sull’innovazione;

 l’opportunità rappresentata dalla selezione della Città di Bari tra le 10 finaliste per il

riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2022 il prossimo gennaio 2021;

Considerati:

 gli obiettivi di sviluppo basati su principi di sostenibilità e innovazione e finalizzati a

promuovere la qualità della vita e la valorizzazione in chiave sostenibile delle risorse storicoculturali e ambientali locali;

 la dotazione di contenitori storico-culturali presenti nel territorio apulo-lucano, potenzialmente

in grado di ospitare iniziative ed eventi di vario genere, anche di respiro internazionale, sui

temi della creatività, della cultura e della cooperazione;

 il comune interesse nell’attuazione, anche in modo coordinato, di progetti di qualità e di livello

internazionale, che vedano protagoniste le nuove generazioni e che siano testimonianza di un

meridione in grado di definire modelli innovativi di sviluppo urbano e territoriale;

 la necessità di adottare un approccio territoriale integrato e di area vasta per affrontare

problematiche e opportunità legate all’ambiente, alla mobilità, al turismo e allo sviluppo

economico e sociale, all’occupazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2 -Finalità

Il Protocollo di Intesa ha per finalità la definizione e l’attuazione di programmi e progetti di interesse

comune in materia di:

– mobilità sostenibile di persone e merci;

– cultura e turismo: attività culturali e dello spettacolo, tutela, gestione e valorizzazione del

patrimonio culturale e ambientale;

– servizi per le città intelligenti finalizzati alla valorizzazione dell’Ambiente all’innovazione sociale

e allo sviluppo economico;

– organizzazione di eventi di respiro nazionale ed internazionale;

– ottimizzazione della recettività turistico-alberghiera.;

Le parti concordano di definire una collaborazione anche condividendo mezzi e risorse per realizzare

progetti congiunti e collaborazioni operative tra le istituzioni e nei succitati ambiti, attraverso una

cabina di regia che si incontrerà periodicamente.

La cabina di regia sarà composta da 5 rappresentanti per ognuna delle istituzioni firmatarie. Sarà cura

dei due sindaci garantire la partecipazione dei responsabili tecnico/amministrativi delle due

amministrazioni.

Art. 3 -Obblighi delle parti

Il Comune di Matera e la Città di Bari, nei rispettivi ruoli, si impegnano:

• a individuare, definire e attuare strategie e progetti coordinati, per lo sviluppo dei rispettivi sistemi

sociali, culturali ed economici;

• al reperimento delle risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi individuati in Cabina di

Regia;

• ad adottare tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie alla rapida realizzazione dei

progetti individuati, anche facendosi promotori presso enti terzi per lo snellimento e la

velocizzazione di eventuali iter autorizzativi e concertativi;

• a promuovere, anche presso altre istituzioni pubbliche e/o private, la mobilitazione di risorse per

il raggiungimento degli obiettivi comuni di sviluppo territoriale integrato;

• a promuovere lo scambio di esperienze e di competenze;

• a coordinare le attività volte alla realizzazione degli interventi interessanti lo sviluppo delle

infrastrutture e dei servizi territoriali nei settori di cui all’art. 2;

• a definire e attuare azioni di monitoraggio e verifica della qualità dei processi e dei progetti

realizzati;

• a favorire il coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e privati utili per il perseguimento delle

finalità di cui all’art. 2

Art. 4 -Durata

Il presente protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2023, eventualmente rinnovabile su esplicito

accordo tra le parti

Art. 5 -Attuazione del protocollo

L’attuazione del presente Protocollo d’Intesa è rimessa alla Cabina di Regia, di cui all’art.2, che redige

il programma delle attività finalizzate all’attuazione degli obiettivi del presente protocollo e predispone

periodiche relazioni sulle attività svolte da sottoporre alla presa d’atto delle rispettive Giunte comunali.

