Matera: Durante le festività natalizie riaperti i bagni di via Fiorentini

Saranno riaperti nelle festività natalizie, in concomitanza dell’inaugurazione del Presepe Vivente, i bagni pubblici di via Fiorentini, riqualificati dall’Amministrazione comunale dopo 4 anni di chiusura. Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi e gli assessori Massimiliano Amenta (Ambiente) e Lucia Gaudiano (Sassi), che si sono impegnati a garantire il ripristino di un servizio essenziale, molto richiesto dai turisti. «Sono stati eseguiti lavori di manutenzione e riqualificazione dei locali -spiegano Amenta e Gaudiano- con un investimento di circa 40mila euro, dotando i bagni di tutti i comfort e le utenze interrotte. Così, insieme a quelli di via Madonna delle virtù, anch’essi riqualificati, i rioni Sassi avranno due servizi igienici lungo le principali arterie interne. Il primo utilizzo sarà garantito al Presepe Vivente, evitando i bagni chimici brutti da vedere e poco funzionali. Dopo la manifestazione natalizia, i bagni saranno garantiti anche nel pieno della stagione turistica, tra Pasqua e l’estate».

