Matera, doppio appuntamento con la Polifonica Pierluigi da Palestrina

Doppio appuntamento per il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, storica formazione corale cittadina diretta dal M° Carmine Antonio Catenazzo.

Mercoledì 15 giugno, alle ore 20.00, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, animerà il primo dei tre appuntamenti programmati in preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale dalle Parrocchie Maria SS. della Bruna, S. Giovanni Battista, Cristo Re, S. Rocco, S. Agnese, S. Agostino e S. Pietro Caveoso. La serata, intitolata “O Sacrum Convivium”, è un Concerto-Meditazione sull’Eucarestia, durante il quale saranno presentati e commentati brani di Giovanni Croce, Bruno Bettinelli, Lorenzo Perosi, Luigi Molfino, Ola Gjeilo, Roberto Di Marino, William Byrd, Wolfgang Amadeus Mozart.

Sabato 18 giugno, alle ore 20.00, sempre presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, il Coro materano ricambierà, dopo lo stop forzato della pandemia, l’ospitalità del Coro Agostino Agazzari di Siena diretto dal M° Cesare Mancini. Infatti, nel 2018 la Polifonica è stata ospite della formazione senese in un emozionante concerto che si è tenuto nella Chiesa sorta sulla casa di Santa Caterina da Siena.

Il concerto rientra tra le manifestazioni promosse dai cori di tutta Italia per la Festa della Musica 2022 (con il patrocinio di FENIARCO e ABACO): in programma, musiche di Lorenzo Perosi, Roberto Di Marino, Giovanni Croce, Josquin Desprez, Loyset Compère, Gregor Aichinger, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Gerog Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar, Cesar Franck.

Il coro senese animerà, inoltre, la liturgia domenicale della Basilica Cattedrale domenica 19 giugno, alle ore 11.00.

I due appuntamenti segnano finalmente una ripresa per il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, dopo il nuovo congelamento delle attività corali dovuto, su finire del 2021, al veloce aumento dei casi di contagio da Covid19 ed al conseguente inasprimento delle misure di contenimento della pandemia. In questi mesi le prove hanno potuto svolgersi in sicurezza grazie all’ospitalità di don Angelo Gallitelli, parroco della Chiesa di San Francesco d’Assisi: non si sono mai interrotte, ma hanno comunque subito un inevitabile rallentamento.

Nonostante le difficoltà affrontate e ancora non del tutto superate (distanziamento e dpi sono ancora all’ordine del giorno), il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina e il M° Catenazzo guardano al futuro con rinnovato entusiasmo, lavorando sugli appuntamenti già in calendario per il mese di luglio e per l’autunno, progettando nuovi eventi e puntando anche sulla ripresa, dopo due anni di sospensione, del Concorso Corale “Antonio Guanti” 2022, fiore all’occhiello della coralità lucana e tra i più apprezzati a livello nazionale: il bando è già stato pubblicato, la giuria (di altissimo livello) è già stata confermata. Si attendono solo i cori, che nella nuova primavera del canto corale stanno ritornando a far ascoltare le proprie voci.