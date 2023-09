Matera Dopo il successo di “Bella come sei” si pensa alla “Race for the Cure”

Sono state due giornate molto intense per il comitato Basilicata di Komen Italia quelle di sabato 2 settembre, con la quarta edizione della sfilata “Bella come sei”, e del 4 settembre con l’inaugurazione della nuova sede presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Entrambe le iniziative rappresentano dei traguardi per l’azione del Comitato lucano di Komen Italia, con una partecipazione crescente della comunità e l’occasione di diffondere la mission dell’associazione, con particolare riferimento alla diffusione della cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Sabato 2 settembre 2023, nella splendida cornice di Piazza San Francesco d’Assisi, la quarta edizione di “Bella come sei”, con la partnership di CNA Federmoda, Ferrovie Appulo Lucane e TRM Network, ha visto salire in passerella circa 40 Donne in Rosa lucane, che si sono confrontate con la diagnosi di tumore del seno e rappresentano la bellezza e il coraggio di tutte le donne che affrontano una patologia oncologica. Tante le emozioni provate nel back stage, durante le fasi di preparazione della sfilata, e nel corso della serata, con una grande partecipazione di pubblico. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura del Comune di Matera, che ha patrocinato l’iniziativa, Tiziana D’Oppido, degli Assessori della Giunta Regionale di Basilicata Michele Casino e Cosimo Latronico, della Dottoressa Marisa Contuzzi della Questura di Matera , del Presidente di Confapi Massimo De Salvo in rappresentanza delle imprese del territorio e dell’Ing. Angela Tantulli, Consigliera di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane che hanno sostenuto l’evento, lo spazio principale è stato dedicato alla bellezza delle protagoniste, che hanno percorso con gioia, disinvoltura e grande convinzione la scalinata di Piazza San Francesco D’Assisi, indossando, in cinque uscite ritmate e applaudite dal pubblico, gli abiti dei brand facenti parte della rete Cna – Federmoda (Atelier Barbara Montagnoli, Buttiglione Matera, Lisa Tibaldi, Monia Sartoria Italiana, Opificio Modenese e Pina Pasciente Confezioni) oltre che delle boutique Bianca e della boutique Stefania di Matera. La naturale bellezza delle donne è stata esaltata dalla professionalità del team della bellezza guidato da Massimo Ferraroni che ne ha curato il trucco e le acconciature. L’allestimento scenico, di grande effetto, è stato curato da Milady by Misciù.

Grande forza ed energia sono state espresse anche nella Pizzica danzata da Rosanna Di Gilio e Nicola Petrone di “Passione Danza” di Ferrandina. Un momento molto toccante è stata la lettura, da parte di Luciana Paolicelli del Teatro dei Sassi di Matera, di una testimonianza della giovane donna in rosa di Ferrandina, Daniela Sicuro, sul suo percorso di cura e sull’importanza della prevenzione. Nel corso della serata, attraverso il racconto di Adele Sanchirico, che coordina le iniziative svolte sul territorio della Val D’Agri, si è testimoniato l’impegno di tanti volontari che si sta diffondendo nell’intera regione. Un ringraziamento doveroso va anche a Stefano Cavalleri, che con la sua esperienza ha guidato nelle prove di sfilata le donne in rosa, ai fotografi Filippo Bonamassa, Michele Morelli e Gor Monton, che hanno immortalato le emozioni della serata e ai Volontari Open Culture 2019 che come sempre hanno collaborato per la buona riuscita della serata.

La serata del 2 settembre è stata dedicata al ricordo di Tina Gaudiano, che con entusiasmo ha sostenuto le iniziative di Komen Basilicata, in particolare in occasione dell’edizione 2022 della Race For The Cure e del concorso “Vetrine in Rosa”, con un omaggio a lei, alla bellezza e al coraggio di tutte le donne in rosa.

Lunedì 4 settembre 2023, alle ore 18.00 presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, al piano terra, si è tenuta l’inaugurazione della sede del Comitato Basilicata di Komen Italia che, da oggi, accoglierà le donne in rosa, le loro famiglie, i volontari e tutta la comunità in uno spazio di servizio, vicino al luogo della cura, nel quale divulgare le iniziative svolte dall’associazione e promuoverne di nuove all’interno degli spazi messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria di Matera che ha saputo cogliere l’importanza di un luogo aperto per l’accoglienza delle esigenze delle donne che affrontano un percorso di cura e non vogliono sentirsi sole. All’inaugurazione hanno partecipato la Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti, il Direttore Sanitario Giuseppe Magno, il Consigliere Regionale Luca Braia e la Presidente dell’Associazione Agata contro il Cancro Rosa Gentile, che hanno agevolato il dialogo per il raggiungimento dell’obiettivo di Komen Basilicata di disporre di una sede con queste caratteristiche. I medici volontari del comitato clinico scientifico di Basilicata non hanno fatto mancare la loro presenza e sostegno anche in questa occasione, in vista del più impegnativo contributo nel corso delle iniziative di prevenzione che si terranno durante le giornate della Race For The Cure e nelle tappe della Carovana della Prevenzione sul territorio lucano. Nutrita la presenza anche di donne in rosa, associazioni e volontari in rappresentanza dei vari comuni, come quello di Irsina che ha convintamente partecipato all’apertura del novo spazio.

Le due iniziative si sono svolte a distanza di quattro settimane dall’edizione 2023 della che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre a Matera presso il Parco del Castello, per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia. Nelle giornate dell’evento sarà allestito il Villaggio della Salute e dei corretti stili di vita con la Carovana della Prevenzione, il programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offrirà visite gratuite grazie al supporto dei medici volontari che sostengono Komen Italia. Sarà previsto grande spazio ad attività gratuite di sport e di informazione per tutta la comunità sui corretti stili di vita, fino alla domenica in cui si correrà la quarta edizione della Race con il fiume di maglie bianche e rosa che percorreranno il centro della città.