La prova dei limiti imposti dalla Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso, per arginare la diffusione da corona virus, l’abbiamo avuta nella serata di martedì 10 marzo, con bar e ristoranti chiusi dopo le 18.00. Alcuni titolari di altra tipologia di esercizi pubblici hanno deciso di restare aperti, con tutte le dovute precauzioni e prescrizioni previste dalla normativa. Un segno di ottimismo per quanto, chissà, dopo il 3 aprile la dimensione da ”sopravvissuti”, sarà superata. Resta l’effetto di solitudine e di speranza sulle note della canzone degli anni Quaranta di Natalino Otto ” Solo me ne vo per la città…” e dei cartelli beneaguranti con la maschera di Totò che, prima o poi, ” Adda passà a nuttata”. E il giorno dopo? Passanti diradati, qualche turista, traffico scorrevole e tanti posto per parcheggiare. Nessuna ressa davanti a negozi e farmaci, con ingressi contingentanti. Beh. Prevalgono il senso di responsabilità e accorgimenti di sicurezza: dall’uso del disinfettante a quello della mascherina di diversa tipologia ed efficacia.. Per il resto le misure concordate nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinate dal questore Luigi Liguori, stanno portando ai controlli nell’area bus di piazza Matteotti e in città. Tanta comprensione e rilevazioni d’obbligo. Per il resto spostamenti fuori porta motivati e con tanto di certificati da compilare. Quanto agli Enti pubblici, ha riaperto anche la Prefettura, gli ingressi sono limitati con tutte le prescrizioni indicate nei giorni scorsi.



Sportello Ufficio Immigrazione chiuso per 30 giorni

A seguito delle recenti disposizioni governative per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, l’apertura dello sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Matera è temporaneamente sospesa.

Le attività di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno sono sospese per 30 giorni. Le convocazioni degli interessati sono state rinviate e le nuove date saranno comunicate con SMS.

Matera 11 marzo 2020