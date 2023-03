Matera: domani, seduta del Consiglio comunale su “Parco della storia dell’uomo”

“È convocato -si legge in una nota- per domani pomeriggio, con inizio alle ore 16,00 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, il consiglio comunale di Matera in seduta urgente con un solo punto all’ordine del giorno: “Parco della storia dell’uomo”.” La convocazione -si specifica- “è stata chiesta da 8 consiglieri (primo firmatario Pasquale Doria). Mentre si informa che: “Alla seduta è prevista la partecipazione anche del presidente dell’Ente parco Murgia materana, Michele Lamacchia, delle associazioni ambientaliste riconosciute e delle associazioni di operatori turistici, come espressamente indicato nella richiesta formale al presidente del Consiglio.”

