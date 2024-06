Matera: domani Festa dello studente, il programma.

Si è svolta questo pomeriggio, presso la sala giunta del municipio di Matera, la conferenza stampa di presentazione della “Festa dello studente”, durante la quale sono stati illustrati i dettagli della manifestazione dedicata alla celebrazione del talento, della creatività e dell’impegno degli studenti materani che si terrà domani, 7 giugno 2024, in Piazza San Pio X. Erano presenti: il ⁠sindaco, l’assessora comunale alle Politiche giovanili, il presidente della Consulta comunale Giovani, il presidente della Consulta provinciale studentesca.

PROGRAMMA FESTA DELLO STUDENTE 2024

-ore 10:30 ritrovo in Piazza San Pio X

benvenuto e presentazione delle attività con musica Saluti istituzionali

● Sindaco

● Presidente della provincia

● Assessore Mazzone

● Dirigente USP matera

● Cps Matera

● Consulta comunale giovani Matera

● Prefetto

● Vescovo

-ore 11:00 presentazione e svolgimento attività negli stand associativi culturali

AIDE

LIBERMEDIA

AIAS

PANTA REI

VOCATIONAL TRAINING

-ore 11.15 intervento Alfiere della Repubblica: Alfonso Stigliani

-ore 11:30 ospite culturale -Dino Paradiso

-ore 12:30 DJ set e animazione con Holy color

-ore 13:30 previsione conclusione attività mattutine;

-pausa pomeridiana;

-ore 16:00 inizio attività pomeridiane con l’esibizione alternata di artisti tra gli studenti delle

scuole, selezionati per suonare alla Festa dello Studente;

● intervento docente dell’ UNIBAS sull’ orientamento universitario

● momento Cps “l’importanza della rappresentanza”

● momento maturandi

-ore 21:00 dj set conclusivo per festeggiare il termine dell’anno scolastico

-ore 23:50 saluti, ringraziamenti e termine evento

Infine, viene fatto presente che, durante tutta la durata dell’evento (dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 23:50), saranno presenti stand di associazioni giovanili, enti di formazione, promozione sociale e culturale.