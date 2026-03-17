Matera diventa un videogioco: la città dei Sassi protagonista di “Encryption”

Matera si prepara a conquistare anche il mondo del gaming internazionale. La città patrimonio mondiale UNESCO, recentemente eletta Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, è infatti la location scelta per “Encryption”, nuovo videogioco horror-adventure destinato a uscire entro la fine dell’anno.

A sviluppare il progetto è Digital Lighthouse, Entertainment & Media House con headquarter a Potenza e attiva nei settori advertising, cinema, beni culturali e videogiochi. Un’eccellenza dell’industria culturale e creativa italiana che, con questo titolo, punta a portare Matera in una dimensione completamente nuova: quella del turismo videoludico.

Negli ultimi anni, infatti, la riproduzione virtuale di città e luoghi reali all’interno dei videogiochi sta contribuendo a generare nuovi flussi turistici, spingendo i visitatori a scoprire dal vivo le ambientazioni esplorate digitalmente. “Encryption” si inserisce in questo trend, offrendo un’esperienza immersiva che valorizza il patrimonio storico e paesaggistico della città lucana.

Le radici del progetto risalgono al 2018, con la pubblicazione dello studio storico-scientifico “Matera. I mille volti di una città stratificata”, realizzato da Digital Lighthouse in collaborazione con ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comitato Giovani UNESCO. Un lavoro approfondito che ha permesso di individuare le principali evidenze storiche, architettoniche e culturali della città, poi tradotte nello script del videogioco.

«Tutte le informazioni raccolte hanno rappresentato la base per il narrative e il game design», spiega Davide Colangelo, sottolineando come il progetto nasca da un dialogo tra ricerca scientifica e creatività digitale.

La trama di “Encryption” catapulta il giocatore in un futuro post-apocalittico: una Matera devastata dagli incendi, conseguenza estrema dei cambiamenti climatici. In questo scenario cupo, un padre è alla ricerca della figlia scomparsa, in una vicenda carica di mistero e tensione. Il giocatore dovrà esplorare ambienti suggestivi e inquietanti — tra sotterranei, cripte e chiese rupestri — affrontando enigmi, pericoli e una tecnologia enigmatica sepolta da secoli.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la ricostruzione digitale della città, realizzata attraverso tecnologie avanzate come fotogrammetria e laser scanner ad alta risoluzione. Un lavoro minuzioso che ha permesso di restituire un’immagine estremamente realistica di Matera e di altre località del Sud Italia, inserite in un racconto distopico capace di mescolare tensione psicologica e realismo visivo.

Grande entusiasmo anche da parte dell’amministrazione comunale. «Questa iniziativa dimostra come Matera sia un laboratorio ideale per progetti che uniscono arte, tecnologia e cultura», ha dichiarato il sindaco Antonio Nicoletti. «Il videogioco trasforma la città in un luogo virtuale capace di raggiungere milioni di persone nel mondo, rafforzando il brand Matera come destinazione creativa d’eccellenza».

“Encryption” si candida così a diventare non solo un’esperienza videoludica immersiva, ma anche un potente strumento di promozione territoriale. Un nuovo modo di raccontare la città dei Sassi, capace di emozionare, coinvolgere e invitare il pubblico globale a scoprire dal vivo la magia di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.