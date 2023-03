Matera diventa capitale della fotografia del matrimonio d’autore: dal 15 al 18 marzo le Scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi ospitano la dodicesima convention di ANFM e la mostra “Nuovi matrimoni, 2023”, curata da Maurizio Beucci.

Quattro giorni dedicati a mostre, Masterclass, workshop, incontri con fotografi “nazionali e internazionali”: un’occasione imperdibile per parlare di fotografia e conoscere artisti di fama mondiale.

Dal 15 al 18 marzo Palazzo Malvinni Malvezzi, a Matera, ospita la convention dell’Associazione Nazionale di Fotografi Matrimonialisti d’Italia, organizzata con il patrocinio della Provincia di Matera. Sarà l’occasione per ammirare le più significative foto di matrimonio dei fotografi di ANFM, farsi fotografare da Guido Harari, ascoltare i consigli di David Alan Harley, conoscere i lavori dei “The Ritchers”, di Erin e Ben Chrisman, e di altri fotografi di matrimonio noti in tutto il mondo.

L’iniziativa verrà presentata martedì 14 marzo alle 11.30 nel corso di una conferenza stampa in programma nella Sala degli Specchi di Palazzo Malvinni Malvezzi, alla quale parteciperanno il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, il presidente nazionale di ANMF, Flavio Bandiera, e la responsabile dell’Ufficio Stampa di ANMF, Veronica Onofri.

Contestualmente, dal 14 al 18 marzo, nelle Scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi si terrà la mostra “Nuovi Matrimoni 2023”, curata di Maurizio Beucci.