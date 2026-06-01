Matera: disposta l’apertura straordinaria dei bagni pubblici: a partire dal 2 giugno

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’Assessore all’Ambiente, Igiene e Parchi Rocco Buccico con una nota annunciano un “piano di apertura straordinaria dei bagni pubblici cittadini…finalizzata a garantire maggiori servizi, decoro urbano e accoglienza ai numerosi visitatori che scelgono Matera come meta turistica. L’implementazione dei servizi igienici pubblici e il prolungamento degli orari di apertura e chiusura –dichiarano il Sindaco e l’Assessore– rappresentano una risposta concreta alle esigenze della città e dei tanti turisti che ogni giorno visitano Matera. Si tratta di un intervento necessario per migliorare l’accoglienza, rafforzare il decoro urbano e offrire migliori servizi per i turisti. L’estensione degli orari interesserà i seguenti bagni pubblici: * Piazza Vittorio Veneto: ore 9:00 – 23:00; * Via Madonna delle Virtù: ore 10:00 – 21:00; * Ipogei di Piazza San Francesco: ore 10:00 – 13:00 e ore 14:00 – 21:00; * Via dei Fiorentini: ore 10:00 – 13:00 e ore 14:00 – 21:00.” “L’Amministrazione comunale -si assicura- continuerà a monitorare il servizio affinché siano garantiti gli standard di pulizia, funzionalità e fruibilità, soprattutto durante l’alta stagione turistica.”

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