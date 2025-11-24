Matera: Discussione su crisi idrica sacrificata dal centrodestra al ricatto delle poltrone

“ll centrodestra materano ed il Sindaco Nicoletti non affrontano una possibile crisi idrica che riguarda la città, condizionando la discussione alla bulimia di postazioni e alla soluzione delle loro beghe interne.” E’ la denuncia che i consiglieri di minoranza (Nunzia Antezza, Domenico Bennardi, Roberto Cifarelli, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Marina Rizzi, Angelo Rubino, Vincenzo Santochirico, Roberto Suriano, Saverio Tarasco, Adriana Violetto) fanno alla città di Matera con una nota congiunta che così prosegue: “Il centrodestra materano ed il Sindaco Nicoletti continuano a sottrarsi al confronto sulla crisi idrica e sul necessario piano di emergenza per prevenirne e mitigare gli effetti. Da oltre un mese è stata presentata una mozione per discutere della situazione idrica e delle criticità di Acquedotto Lucano S.p.A., ma la maggioranza ha scelto sistematicamente di rinviare la discussione.

L’ultimo episodio è emblematico: proprio nel giorno in cui nove Sindaci – che, come Matera, attingono dall’Acquedotto Pugliese – chiedevano l’attivazione dello stato d’emergenza, i rappresentanti del centrodestra materano hanno deciso di impedire il dibattito perché “indignati” per la mancata elezione del “loro” Presidente del Consiglio comunale. La scelta é tanto più odiosa e prevaricatrice se si considera che, invece, nonostante la mancata votazione del “loro” presidente del consiglio, hanno discusso mozioni presentate da esponenti della maggioranza, di importanza e impatto sicuramente meno rilevanti della crisi idrica. Se nemmeno una potenziale crisi idrica, capace di mettere in difficoltà attività economiche, commerciali e turistiche nel pieno della stagione natalizia, merita di essere affrontata, significa che questa amministrazione ha chiaramente stabilito quali sono le sue priorità: le postazioni per i propri rappresentanti, non i problemi della città. Nel frattempo, mentre altri Comuni stanno predisponendo nuovi pozzi, captazioni supplementari e interventi di emungimento con procedure accelerate, Matera non ha assunto alcun atto concreto.

E mentre territori limitrofi già subiscono limitazioni nelle forniture e cercano di scongiurare quanto accaduto a Potenza lo scorso anno – con attività costrette a chiudere per mancanza d’acqua – il centrodestra materano ha preferito negare perfino l’esistenza del problema, impedendo ai cittadini di conoscere la reale gravità della situazione. Nella mozione avevamo inoltre segnalato, in vista dell’assemblea dei soci di Acquedotto Lucano, le pesanti criticità del bilancio: 24 milioni di crediti inesigibili verso consorzi falliti; 108 milioni di debiti reali, tra cui 36 milioni verso Enel e 14 milioni verso Acquedotto Pugliese; un aumento di capitale da 20 milioni, annunciato come soluzione e poi ritirato perché né la Regione né i Comuni sono in condizione di intervenire, anche a causa dell’assenza di una governance efficace. Il centrodestra ha scelto di non far discutere Matera prima dell’assemblea del 19 novembre di Acquedotto Lucano. Ma evitare il problema non lo fa scomparire, lo amplifica.

Per questo chiediamo con nettezza che il Sindaco riferisca in Consiglio comunale e alla città quali iniziative siano state avviate, quali siano in programma e quale strategia intenda adottare per prevenire e gestire la crisi idrica che avanza. Matera ha diritto alla verità, alla trasparenza e a una guida che agisca con responsabilità. La città può sopravvivere senza eleggere il Presidente del Consiglio comunale.

Quello che non può permettersi è un’amministrazione che antepone le proprie pretese e tensioni interne ai problemi reali delle persone e alla sicurezza idrica della comunità. Matera non può essere ostaggio dell’inconcludenza del centrodestra. L’acqua è un bene vitale: chi governa ha il dovere di proteggerlo, non di ignorarlo.”

