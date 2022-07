Matera, Dino De Angelis presenta “La sindrome dell’iguana”

Il romanzo di Dino De Angelis “La sindrome dell’iguana” (Edigrafema Edizioni) verrà presentato a Matera lunedì 18 luglio, alle ore 19.00, presso la Libreria Mondadori, in piazza Vittorio Veneto.

Nel corso dell’evento, coordinato da Teresa Lettieri, oltre all’autore interverranno l’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo e il referente dell’Associazione di promozione sociale ‘L’ultima Luna’ Bruno Laurita.

L’opera di De Angelis affronta il tema della disabilità. La narrazione si muove attorno a Giacomo, giovane appassionato d’arte e innamorato della vita, costretto a fare i conti con ombre inattese a cui opporsi con strenua resistenza e che stravolgono il suo cammino obbligandolo ad accettare un nuovo sé, una dimensione che non poteva in alcun modo programmare. Oltre ai colori delle sue tele, ad accompagnarlo in un percorso di cadute e rinascita, di catarsi, ci saranno Catrina e Giovanni.