8 maggio in giro, in centro o in periferia, verso la graduale normalità ma senza abbassare la guardia. Mascherina e distanze minime per non rischiare di incappare negli effluvi del virus a corona. Una passeggiata a piedi, di corsa, in bici o con il cane al guinzaglio,un saluto, quattro chiacchiere veloci e poi il ritmo del passo giusto. Un’occhiata o una sosta per i piccoli,in particolare, in gelateria o alla pizzeria da asporto con le distanze e le procedure richieste. E ,poi, una domanda ricorrente che pare avviarsi sulla strada della certezza: ce la faremo? La risposta è nel senso di responsabilità di ognuno, nel rispettare le regole auree anticontagio e di comportarsi di conseguenza nei diversi contesti. Del resto le temperature si stanno alzando e le giornate si allungano. Più tempo per stare fuori…ma attenzione al “corona”. Si sposta, si muove. Forse il caldo ne attenuerà la pericolosità, in attesa del vaccino o di altre cure che si stanno sperimentando. Un po’ di pazienza. Nel frattempo godiamoci una boccata d’aria fresca di normalità.