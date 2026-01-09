Matera Democratica: Matera 2026, valorizzare il risultato e rafforzare il percorso culturale della città

“Matera Democratica accoglie con soddisfazione la notizia dello stanziamento di 4 milioni di euro da parte del Ministero per il progetto “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”. Si tratta di un risultato importante per la città, che rafforza un percorso avviato negli anni e riconosciuto a livello istituzionale.” E’ quanto si legge in una nota che così prosegue “Allo stesso tempo, Matera Democratica ritiene necessario accompagnare la governance con un metodo di lavoro improntato al confronto, alla trasparenza e alla condivisione, come peraltro emerso dall’ampio dibattito tenuto nel Consiglio comunale aperto sul tema.

In questo contesto, riteniamo che le istanze del mondo associazionistico e culturale cittadino rappresentino il vero terreno di coltura per dare continuità a un percorso che veda Matera affermarsi sempre più come brand culturale, con un’impostazione essenziale, strutturata e di respiro internazionale. È su questa base che Matera ha costruito nel tempo il proprio riconoscimento e la propria credibilità oltre i confini locali.

Allo stesso modo, il significato profondo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo non può esaurirsi entro i confini cittadini, ma deve saper assumere una dimensione autenticamente territoriale, coinvolgendo in modo più ampio e consapevole l’intero contesto provinciale e regionale. Matera ha storicamente svolto una funzione di apertura e di connessione, e Matera 2026 deve rafforzare questo ruolo, costruendo relazioni, reti culturali e progettualità condivise.

Si tratta di una visione che non è in contrapposizione con eventi e spettacoli, che pure possono rappresentare un valore per la città, ma che va distinta da una logica “mordi e fuggi”, fondata su iniziative episodiche e prive di un radicamento duraturo. Matera 2026 richiede invece scelte coerenti, capaci di produrre effetti culturali, sociali ed economici nel medio-lungo periodo.

Inoltre, nel particolare contesto storico che stiamo vivendo, segnato da conflitti e instabilità nel Mediterraneo e in Europa, il tema della pace non può essere accessorio, ma deve assumere un ruolo sostanziale e centrale nel progetto di Matera 2026. Pace, dialogo, cooperazione e convivenza devono diventare elementi culturali e valoriali strategici, capaci di orientare contenuti, linguaggi e programmi, dando pieno senso alla vocazione mediterranea della città.

Matera Democratica ricorda come, anche grazie al proprio contributo, sia stato possibile mantenere aperto il confronto in Consiglio comunale su Matera 2026, riaffermando il ruolo dell’assemblea consiliare quale sede naturale di indirizzo e verifica di un progetto strategico per la città.

Auspichiamo che, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio comunale, le istanze del mondo associazionistico siano accolte sia nel metodo che nel merito e che questo rappresenti un ulteriore impulso a procedere con tempestività e qualità, facendo presto e facendo bene, nell’attuazione di Matera 2026.

Matera 2026 è un’opportunità collettiva: valorizzarla significa investire su una visione culturale condivisa, territoriale e internazionale, capace di parlare al Mediterraneo e all’Europa, e di affermare la pace come valore fondante e orizzonte culturale della città.”

