Matera Democratica: la Città attende risposte su crisi mobile imbottito, mentre il Consiglio comunale resta fermo.

“A oltre un mese dalla richiesta formale di convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto dedicato al rilancio del Distretto del Mobile Imbottito di Matera e Montescaglioso, avanzata dai consiglieri comunali di opposizione, la città attende ancora una risposta. Una richiesta motivata dalla necessità di affrontare, in modo pubblico e trasparente, la crisi che sta investendo uno dei principali pilastri economici e occupazionali del nostro territorio, aggravata dalla scadenza degli ammortizzatori sociali e dalle crescenti difficoltà che interessano imprese e lavoratori dell’intera area murgiana.” E’ quanto rileva il gruppo consiliare di Matera Democratica in una nota che così prosegue Preoccupazioni che, nelle ultime settimane, sono state esplicitamente rappresentate anche dalle organizzazioni datoriali del settore, che hanno richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla tenuta produttiva del comparto, sulle ricadute occupazionali e sulla necessità di attivare strumenti di accompagnamento e politiche industriali in grado di sostenere una fase di transizione particolarmente delicata. Tale richiesta si inserisce, peraltro, in un quadro politico-amministrativo già segnato da un’ulteriore domanda di convocazione urgente del Consiglio comunale, finalizzata a discutere apertamente la crisi politica in atto e rispetto alla quale il Sindaco è chiamato a fornire chiarimenti alla città. Ad oggi, invece, la gestione delle sedute consiliari è stata impostata esclusivamente attorno al tentativo di definire l’elezione del Presidente del Consiglio comunale, quale presunto elemento risolutivo delle difficoltà interne alla maggioranza guidata dal Sindaco Nicoletti. Un passaggio che, nei fatti, non solo non ha determinato alcuna stabilizzazione dell’assetto politico-amministrativo, ma ha contribuito ad aggravare una crisi già evidente. Nel frattempo, mentre in sede di Consiglio Regionale della Basilicata si è avviato un confronto sul futuro del Distretto, il Comune di Matera continua a non esercitare il proprio ruolo di indirizzo politico e di rappresentanza degli interessi della comunità locale. Il Consiglio comunale avrebbe dovuto essere il luogo naturale di confronto tra istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, per costruire una posizione chiara della città in una fase tanto delicata. E invece, a oltre trenta giorni dalla richiesta, si registra un inspiegabile inerzia, che restituisce l’immagine di una Amministrazione distante dalla realtà dei problemi produttivi e occupazionali che attraversano Matera, mentre appare quotidianamente impegnata nella ricomposizione di una pseudo-maggioranza consiliare, piuttosto che nella definizione di una strategia per il futuro economico della città. Il rilancio del Distretto del Mobile Imbottito non è una questione settoriale, ma riguarda il modello di sviluppo di Matera e la tenuta sociale di un intero territorio. Per questo riteniamo non più rinviabile la convocazione del Consiglio comunale straordinario richiesto, affinché la città possa discutere, in modo trasparente e responsabile, tanto della crisi politica in atto quanto delle prospettive del proprio sistema produttivo. Matera non può permettersi che il futuro del lavoro e dell’impresa resti ostaggio delle difficoltà politiche di una maggioranza.”

