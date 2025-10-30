giovedì, 30 Ottobre , 2025
Matera Democratica: “bene soldi per i Sassi, ma cosa devono diventare?”

La notizia dell’ipotesi di rifinanziamento della Legge 771, la storica norma che dal 1986 ha rappresentato il motore del recupero dei Sassi di Matera, merita attenzione. È un segnale positivo, che potrebbe aprire una nuova fase di programmazione e investimenti per gli antichi rioni. Ma, al di là degli annunci, resta una domanda che Matera Democratica ritiene indispensabile porre: i soldi per i Sassi, per farli diventare cosa?” E’ quanto si legge in una nota della lista che esprime consiglieri comunali nella Città dei Sassi e che così prosegue “Oggi, a quasi quarant’anni da quella legge che segnò il riscatto di Matera, la città vive una fase diversa. I Sassi non sono più il simbolo dell’abbandono, ma un luogo riconosciuto e celebrato in tutto il mondo. Tuttavia, nel tempo, la loro immagine rischia di essersi trasformata da testimonianza viva di una comunità a vetrina turistica permanente, dove la quotidianità lascia spazio all’apparenza, e dove si moltiplicano eventi, locali, iniziative che spesso nulla hanno a che vedere con la storia e la vocazione autentica del luogo.
I Sassi sembrano talvolta più un parco giochi per turisti che un quartiere della città, più un contenitore di attività episodiche che uno spazio di vita reale. È per questo che la discussione sul rifinanziamento non può essere ridotta alla sola dimensione economica.
Occorre una riflessione nuova, profonda e collettiva sul ruolo e sulla funzione dei Sassi nella Matera di oggi: cosa rappresentano per i cittadini, per chi ci abita, per chi li attraversa ogni giorno, per le nuove generazioni che li conoscono più come scenario che come esperienza di vita? I Sassi devono tornare ad essere parte viva e contemporanea della città, non un museo o una quinta scenica. Le risorse, se arriveranno, dovranno servire non solo al restauro fisico, ma anche a restituire servizi, accessibilità, spazi culturali e sociali.
Occorre evitare che i Sassi diventino un patrimonio “gestito” più che “vissuto”: la loro forza sta nella loro identità comunitaria, nella loro storia di resilienza, nel legame profondo tra pietra e persona. Matera Democratica invita quindi a un dibattito pubblico e politico serio: l’ipotesi di rifinanziamento della Legge 771 può essere un’occasione storica, ma solo se accompagnata da una visione chiara.
Non basta investire nei Sassi: bisogna tornare a capirli.”

 

