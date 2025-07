Matera: Definite le indennità di carica per il sindaco e i sette assessori

Con apposita determinazione della dirigente del settore competente (DETERMINAZIONE RCG N 2152 DEL 18-07-2025 Indennità Nicoletti e 7 assessori) emanata in data odierna sono state fissate le indennità di carica dovute in base alla legge (e che variano a seconda della condizione occupazionale di ognuno) al Sindaco Antonio Nicoletti e ai sette assessori attualmente in carica. E considerato che come stabilito nella precedente “determinazione RCG n. 2127/2025 del 16/07/2025, con la quale si è dato atto che le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali ed al Presidente del Consiglio, in applicazione dei commi 583, 584 e 585 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2022, quantificate a regime a decorrere dall’anno 2024 per il Comune di Matera (capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti) vengono a configurarsi come segue:

– Indennità di funzione al sindaco € 9.660,00;

– Indennità di funzione al vicesindaco € 7.245,00;

– Indennità di funzione all’assessore € 5.796,00;

– Indennità di funzione al presidente C.C. € 5.796,00.”

Visti gli artt. 81 e 82 del T.U. 267/2000 che rispettivamente recitano che “i lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato” e che “l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto tale aspettativa.” In base alle dichiarazioni rese al riguardo, depositate agli atti d’ufficio, da parte degli interessati, ecco le indennità mensili spettanti ad ognuno:

NICOLETTI Antonio -Proclamato Sindaco il 10/06/2025 – libero professionista – Indennità intera € 9.660,00;

BUCCICO Rocco Michele – Accettazione incarico Assessore/Vice Sindaco il 07/07/2025 -lavoratore dipendente in aspettativa – Indennità intera € 7.245,00;

PATERINO Giuliano – Accettazione incarico Assessore il 07/07/2025 – libero professionista – Indennità intera € 5.796,00;

BRAIA Angela – Accettazione incarico – Assessore il 07/07/2025 lavoratore dipendente in aspettativa – Indennità intera € 5.796,00;

GAUDIANO Maria Lucia – Accettazione incarico Assessore il 07/07/2025 – libero professionista – Indennità intera € 5.796,00;

ORSI Simona – Accettazione incarico – Assessore il 07/07/2025 – lavoratore dipendente

non in aspettativa – Indennità dimezzata € 2.880,00;

FRAGASSO Daniele Eustachio – Accettazione incarico Assessore il 07/07/2025 – non occupato – Indennità intera € 5.796,00;

SICOLO Giuseppe – Accettazione incarico Assessore il 07/07/2025 – libero professionista – Indennità intera € 5.796,00.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.