E’ dalla mattinata di ieri che larga parte di Via Nazionale, diverse traverse e giù giù sino a Via San Pardo, si sono ritrovate di colpo le loro TV senza alcun segnale. Condomini interi con persone anziane che in queste giornate di restrizione ulteriore causa covid19, si sono ritrovate senza questo “focolare” intorno a cui passano le proprie giornate. Nella stessa zona il problema si era riproposto una ventina di giorni fa. Il tutto allora è durato una mattinata, poi tutto è tornato a posto.

Dopo che ognuno avrà pensato a problemi al proprio impianto si è appreso che trattavasi, invece, di un disturbo arrecato dalla attivazione di nuove frequenze (4glte) da un ripetitore già esistente della Telecom ed allocato su un condominio nel rione Piccianello, in Via Gobetti.

Quindi niente 5G attivate “a tradimento” come pure si era temuto ed in un primo momento delle interlocuzioni era apparso.

La situazione è tornata ora alla normalità, intorno alle 19,00, di questa sera grazie all’intervento del Comune di Matera che, appena è stato interessato del problema da alcuni cittadini, pur non avendo gli strumenti per intervenire con propri provvedimenti, ha immediatamente raccolto le notizie utili allo scopo e dopo un intenso interloquire con l’azienda proprietaria dell’impianto, ha ottenuto che si spegnesse il segnale che disturba le TV per una settimana.

Del problema si è occupato in prima persona l’assessore Giuseppe Tragni che ha portato a soluzione in poche ore la vicenda.

Ma il problema non è risolto del tutto. Perchè in questa settimana tutti coloro che hanno avuto questo disturbo conviene che facciano una segnalazione a questo link : https://www.helpinterferenze.it/Segnalazioni

per poter ricevere gratuitamente l’installazione (si dice entro 48 ore lavorative ) di un filtro che consentirà di non avere più problemi di ricezione anche quando di nuovo il ripetitore sara riattivato.

Ecco a seguire la nota del comune.

Dopo l’intervento del Comune, spento un ripetitore telefonico che creava interferenza con le frequenze tv in alcuni rioni della città

Nella giornata di oggi, sono arrivate al Comune di Matera segnalazioni da parte dei cittadini di alcuni rioni (Piccianello, San Pardo e Spine Bianche) relative alla scomparsa del segnale tv, in concomitanza con l’accensione di un ripetitore di telefonia mobile.

Comprendendo il disagio creato da questa situazione, di cui il Comune non ha alcuna responsabilità, l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni, si è attivato per ottenere informazioni dal gestore dell’impianto.

Il problema non è stato causato, come erroneamente qualcuno ha fatto intendere, dall’accensione delle frequenze 5G.

I disturbi sono invece dovuti all’accensione da parte degli operatori di telefonia mobile delle stazioni radiobase LTE, che trasmettono in banda 800 MHz. La tecnologia LTE – alla base dei sistemi di telefonia mobile di quarta generazione, detti anche 4G – potrebbe, infatti, causare in alcune zone geografiche interferenza con i segnali riservati alla televisione digitale terrestre (DVB-T).

Questo determina la necessità, da parte dei cittadini o dei condomini, di provvedere all’applicazione di alcuni filtri negli impianti di ricezione delle tv, per poter continuare a ricevere il segnale video.

Questi filtri vengono installati gratuitamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Per sapere come basta collegarsi al sito https://www.mise.gov.it/…/tele…/interferenze-tra-4g-lte-e-tv.

Il Comune di Matera ha chiesto ed ottenuto comunque dal gestore dell’antenna telefonica, lo spegnimento immediato del segnale per almeno una settimana, per poter consentire a tutti coloro che hanno registrato il problema di interferenza nella visione della tv, di adeguare gli impianti.”