Matera: dal 4 luglio Cinema in Terrazza 2024

Giovedì 4 luglio 2024 alle ore 21:30, sulla terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi, comincia l’8ª edizione di Cinema in terrazza, la rassegna di classici del cinema restaurati organizzata dall’associazione CINERGIA in collaborazione con i Musei Nazionali di Matera e la Cineteca di Bologna e con il patrocinio del Comune di Matera e della Lucana Film Commission.

La rassegna si compone di cinque film, classici della storia del cinema in versione restaurata in 4K e proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. I titoli sono nell’ordine: Buena Vista Social Club, Harry ti presento Sally, Vacanze romane, La signora della porta accanto, Il grande Lebowski.

La rassegna prosegue ogni giovedì (con l’eccezione di una pausa giovedì 18 luglio) fino all’8 agosto. Le proiezioni cominciano alle 21:30 e il costo del biglietto è di € 5,00.

CINEMA IN TERRAZZA

8ª edizione / 2024

cinque classici restaurati

giovedì 4 luglio

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

di Wim Wenders (Germania/USA, 1999) 105’

giovedì 11 luglio

HARRY TI PRESENTO SALLY (When Harry met Sally…)

di Rob Reiner (USA, 1989) 95’

giovedì 25 luglio

VACANZE ROMANE (Roman Holiday)

di William Wyler (USA, 1953) 118’

giovedì 1 agosto

LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO (La femme d’à côté)

di François Truffaut (Francia, 1981) 106’

giovedì 8 agosto

IL GRANDE LEBOWSKI (The Big Lebowski)

di Joel Coen (USA, 1998) 118’

Terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi – Matera ore 21:30 biglietto € 5,00