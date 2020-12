L’amministrazione comunale di Matera rende noto che domani 23 dicembre, si avvierà la seconda fase della campagna di screening sulla popolazione studentesca, realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata e l’Asm Azienda Sanitaria Materana.

“Dopo i primi 4500 test che hanno coinvolto il il corpo docente ed il personale Ata e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, spiega il Sindaco Domenico Bennardi, da domani coinvolgeremo gli studenti fuori sede di ritorno per le festività natalizie.

L’ obiettivo dell’amministrazione, prosegue il sindaco, è quello di effettuare tra i 1500 ed i 2000 test in due giorni, per dare un minimo di tranquillità alle famiglie dei tanti ragazzi che per motivi di studio vivono fuori.”

“La prenotazione del Test, aggiunge l’assessore alla Protezione civile e sicurezza Raffaele Tantone, sarà effettuabile tramite la compilazione di un apposito form on line reso disponibile sul sito e sui profili social del comune di Matera, a seguito dell’iscrizione si riceverà una mail di conferma con indicazione circa il luogo e l’orario del test.”

“Come nella prima fase, conclude Tantone, in caso di positività gli utenti verranno entro 30 minuti contattati e presi in carico dall’Asm per l’effettuazione del tampone molecolare, pertanto se non si verra’ contattati entro 60 minuti il risultato del tampone sarà da intendersi come negativo.”