Matera: dal 16 dicembre disposte esumazioni nel cimitero di via IV novembre.

E’ stata emanata in data di ieri l’ordinanza n.321 del Commissario Prefettizio Raffaele Ruberto in cui si “Dispone che dal 16 Dicembre 2024 con il seguito avranno inizio le operazioni di esumazione dei defunti inumati nel cimitero di Via IV Novembre in ordine cronologico, dalle salme inumate dall’anno 2001 in poi.” Con il medesimo provvedimento si invitano “I familiari dei defunti presenti nei campi nn. 1, 3, 4, 5 e 6 del Cimitero di Via IV Novembre, oggetto di esumazione, a prendere contatto con il Custode del medesimo Cimitero, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, per disporre in merito alla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti, mediante compilazione di apposita richiesta di destinazione.” Nel contempo si informa che:

Ø che in caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:

a) essere inumati nuovamente nello stesso Cimitero cittadino di Via IV Novembre per la permanenza di un periodo di 5 (cinque) anni, in modo tale che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione;

b) essere avviati a cremazione, a proprie spese, previo assenso degli aventi diritto. In tale ipotesi, la spesa sarà comunque a carico dei parenti;

Ø che in caso di completa mineralizzazione, le cassette di zinco, le urne cinerarie e/o ossari saranno a totale carico dei richiedenti e potranno essere tumulate nei cimiteri del Comune di Matera, nei seguenti modi:

a) in cellette ossario, da acquisire in concessione o già in concessione;

b) all’interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spazio disponibile, già in

concessione per altri congiunti;

c) inoltre i resti mortali potranno essere consegnati agli aventi titolo, per essere tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da chiedere al Servizio Cimiteriale;

Ø che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune di Matera provvederà d’Ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti.” Nell’ordinanza si dispone, inoltre:

1. Che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai cittadini e agli eventuali parenti dei defunti che avranno chiesto formalmente di presiedere alle suindicate attività con specifica istanza da inoltrare al Comune di Matera – Servizi Cimiteriali;

2. Che le operazioni di esumazione siano effettuate dal lunedì al sabato secondo la programmazione stabilita d’ufficio a partire dal 16 Dicembre 2024.” Infine viene disposta “L’interdizione al pubblico del cimitero di Via IV Novembre nelle aree di campi inumatori nell’orario delle operazioni programmate dal lunedì al sabato dal 16 Dicembre 2024, fino al termine delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio.”



Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.