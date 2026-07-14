Matera: dal 16 al 31 luglio le domande per l’ammissione ai nidi comunali e privati accreditati

L’Amministrazione comunale di Matera rende noto che “dalle 11 di GIOVEDÌ 16 luglio 2026 saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione agli asili nido comunali e privati accreditati per l’anno educativo 2026/2027. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente online entro le 11 del 31 luglio 2026, attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera, accedendo con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si ricorda che non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse, quali PEC, e-mail o consegna a mano. Per ciascun bambino dovrà essere compilata una domanda distinta. La graduatoria sarà unica e verrà predisposta secondo i criteri di priorità previsti dal vigente Regolamento comunale dei Servizi per l’Infanzia. In caso di parità di requisiti, sarà data precedenza al valore ISEE più basso; qualora anche l’ISEE risulti identico, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Le domande prive di un ISEE in corso di validità saranno collocate in coda alla categoria di appartenenza. Per i bambini con disabilità o appartenenti alle categorie che richiedono particolari tutele sarà necessario allegare la documentazione rilasciata dagli enti competenti. I richiedenti potranno indicare una o più preferenze tra le sedi disponibili. L’assegnazione dei posti avverrà in base alla posizione in graduatoria, alle preferenze espresse e alla disponibilità delle strutture, nel rispetto delle disposizioni regolamentari. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, gli uffici contatteranno direttamente le famiglie per l’assegnazione del posto. L’Amministrazione invita i cittadini a verificare con attenzione la correttezza dei dati inseriti prima dell’invio della domanda, ricordando che, una volta completata la procedura, il sistema rilascerà un numero di protocollo e un codice identificativo che costituiranno la ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza. Tutte le informazioni, l’avviso pubblico e la piattaforma per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Matera.”

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