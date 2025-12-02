Matera: Da domani modifiche alla viabilità e trasporto pubblico locale in Piazza Matteotti.

L’amministrazione comunale di Matera rende noto che, “a partire da domani, mercoledì 3 dicembre 2025, entreranno in vigore alcune variazioni alla viabilità e al trasporto pubblico urbano (TPU) nella zona di piazza Matteotti e piazza della Visitazione, necessarie per il prosieguo e l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione del Parco Intergenerazionale.”

“Prosegue l’attuazione di una delle grandi opere della nostra città: la riqualificazione di piazza della Visitazione e la creazione del nuovo Parco Intergenerazionale – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano -. Queste misure, concordate con l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Daniele Fragasso, e la Polizia Locale, sono un passaggio indispensabile per consentire l’allestimento del cantiere e la rapida finalizzazione degli interventi”. L’invito che si rivolge ai cittadini e agli utenti del trasporto pubblico è quello di prendere nota delle seguenti modifiche, che saranno operative a partire dal 3 dicembre 2025: 1. Chiusura al traffico: piazza Matteotti sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire la piena cantierizzazione dell’area. 2. Apertura bretella di collegamento: Sarà aperta al transito la bretella di collegamento tra via Roma e via Rosselli. 3. Nuovo capolinea TPU: il capolinea e le fermate del trasporto pubblico urbano precedentemente attive in piazza Matteotti sono trasferite sulla bretella adiacente al palazzo dell’Agenzia delle Entrate (all’incrocio tra via Roma e via Rosselli). 4. Percorsi linee: i percorsi delle linee TPU provenienti da via Roma e dirette in via Moro e via Rosselli restano invariati, transitando dal nuovo capolinea.” “Come amministrazione comunale, siamo pienamente impegnati a minimizzare i disagi e a garantire la massima rapidità nella conclusione di questa grande opera che donerà a Matera uno spazio pubblico rinnovato e moderno – conclude l’assessore Gaudiano -, e chiediamo pertanto ancora un po’ di pazienza e la collaborazione di tutti i cittadini nel rispettare le nuove disposizioni di traffico”.

