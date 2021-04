Diciamola tutta. L’Italia non è Paese credibile quando si verificano calamità di vario tipo, con tutta la ridda di annunci sul tono del ”faremo, stiamo per fare” finendo con il lasciare le cose come stanno e creando malcontenti e commenti del tipo ” cambia il direttore di orchestra, ma la musica è sempre quella”. E così si continuano a ricordare i ritardi del terremoto de L’Aquila e tutte le contraddizioni e nefandezze, ricorrenti di una campagna vaccinale contrassegnata da una primula appassita innaffiata con tanti enfasi durante i governi Conte e Draghi. L’unica scusante è che non ci sono vaccini a sufficienza, nonostante le grandi aspettative del ”banchiere di Dio” o di ”Davos”, come l’hanno ribattezzato alcuni, che avrebbe dovuto risolvere ogni cosa con un governo trasversale da ”tutti insieme (tranne Fdi) incompatibilmente”. Non è così e i nodi sono venuti al pettine.



Per il 2 giugno, data della possibile riapertura dell’economia turistica italiana, l’obiettivo dell’Italia libera da covid ( o covid free se vi piacciono gli anglicismi) non sarà raggiunta. Siam appena agli ultraottantenni, alle categorie fragili e ai tanti furbi della categoria (altro) di amici, compari, comari, prelati, dotti e sapienti che il vaccino lo hanno fatto, Basilicata compresa. E proprio qui si assiste alla pratica della polvere sotto al tappeto, con le sparate di compiacimento delle prenotazioni ( salvo intoppi burocratici e organizzativi) sulla piattaforma di Poste Italiane (utilizzata da sei regioni su 21) e sulle progressioni ”incoraggianti” sulla progressione del vaccino data da ”you trend” che porta la Basilicata al sesto posto con il numero 66. Coincidenze ? E’ il numero della ” Bestia”. Diabolico. Ma c’è poco da ridere. Antonio Serravezza ci ricorda ancora una volta la difficoltà degli imprenditorie del mobile imbottito a non poter per viaggiare, mentre il sindaco Domenico Bennardi accompagnato dal presidente del consiglio Antonio Materdomini, sarà a Baku la prossima settimana per firmare un protocollo di intesa datato. Serravezza chiede al primo cittadino di fare un passo indietro per impegnarsi in altra direzione. Biglietto comprato e annuncio fatto da tempo. Sarebbe una figuraccia. Piuttosto servono vaccini da produrre in Patria. La Francia si è attivata con Pfizer e ne produrrà 25 milioni di dosi. L’ Italia è agli auspici, mentre Matera torna a viaggiare con gli inevitabili assembramenti intorno alla tenda del Qatar visto che è stata soppressa l’opportunità di utilizzare la sala Pasolini che avrebbe consentito di effettuare altre 500 vaccinazioni al giorno. Sull’argomento spesso polemiche strumentali (ognuno la racconta come gli pare) ma nessun intervento per ripristinare quella opportunità. Si preferisce buttare bimbo, bacinella e acqua sporca…



SINDACO NON PARTA, UN SEGNALE PER LE NOSTRE IMPRESE

Insomma ci stiamo tirando dalla giacchetta, tutti desideriamo essere vaccinati per ritornare al più presto alla normalità. Purtroppo la campagna vaccinale va a rilento perché non abbiamo abbastanza dosi e dobbiamo battere i pugni in Europa contro le aziende farmaceutiche. E’ necessario acquistare il vaccino russo Sputnik senza attendere l’Ema e così via? Questi sono alcuni dei refrain ripetuti ossessivamente nelle ultime settimane da più parti.

Un fronte compatto che si è inchiodato su un unico aspetto di una campagna vaccinale che stenta a decollare. La questione, se vogliamo essere onesti, è più complessa. Prima di tutto la discussione sulla carenza di dosi, che indubbiamente ha caratterizzato i primi tre mesi dell’anno e rischia di incastrarci in un’ottica retrospettiva. Eppure la pandemia avrebbe dovuto insegnarci a guardare avanti, a prevedere. Sui vaccini non avviene. La mancanza di dosi non è infatti più il problema principale già da qualche giorno e lo sarà sempre meno nei prossimi.

Io sono sconfortato dalla notizia che, molte aziende materane che lavorano per l’export, non si possono muovere da febbraio dello scorso anno e il nostro Sindaco con il Presidente del Consiglio Comunale si apprestano ad andare a Baku, capitale dell’Azerbaigian, dall’11 al 16 aprile prossimo per sottoscrivere un protocollo di intesa con Matera per creare una cooperazione e amicizia voluta dalla precedente amministrazione De Ruggieri nel lontano 2017. Rinunciare non è malcostume anzi è un segno di rispetto nei riguardi della popolazione materana.



In questi giorni i sindaci delle più importanti città turistiche italiane stanno alzando la voce verso il governo centrale per poter ottenere più dosi e creare a breve la possibilità di ottenere i loro territori “free-covid”. Si sta parlando appunto già di una data nazionale del 2 giugno per dare il via alle attività turistiche nazionali ma se non accendiamo un faro anche sulla nostra città rimarremo indietro perché mancano solo circa quaranta giorni. Se Matera non risulterà “free-covid” inizieremo a perdere il treno e il treno passa una sola volta. Ci dobbiamo accontentare del solito trenino delle Fal? No, assolutamente no, caro Sindaco sali sulla sedia e inizia a far sentire la tua voce che ha un gran valore perché rappresenti la città del sud Italia che è tra le città d’arte più frequentate d’Italia. La città non potrà essere dichiarata “free-covid” se non verrà vaccinata almeno l’80% della popolazione, senza considerare chi potrà essere vaccinato prima o dopo, salvo le liste degli over ottanta già in esaurimento e delle persone ultra fragili. Non salga sull’aereo per l’Azerbaigian ma sulla sedia e faccia sentire la voce della città che rappresenta sarà applaudito da noi tutti.