“Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19 e l’incremento dei casi sul territorio comunale, con ordinanza sindacale n. 560 del 19 ottobre 2020 il Comune di Matera ha costituito a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza, il Centro Operativo Comunale.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si legge ancora che:

“L’attivazione del Coc, quale misura precauzionale nei Comuni con più di 20mila abitanti, nasce dalla necessità di ottimizzare i flussi informativi del sistema della Protezione civile.

Oltre che funzione di assistenza alla popolazione, il Coc avrà anche la funzione di sanità ribadendo una corretta comunicazione ai cittadini in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni.

L’attivazione del Coc consentirà, inoltre, di condividere tutte le informazioni utili verso i cittadini per adottare i comportamenti adeguati anche attraverso la metodologia indicata dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” e con la presenza, tra gli altri, della Azienda Sanitaria del Materano e delle organizzazioni di volontariato.

Nei prossimi giorni è programmato una riunione di coordinamento che coinvolgerà anche le associazioni di volontariato impegnate in servizi di protezione civile.

Il numero verde del Centro operativo comunale della protezione civile è: 800 262667“.