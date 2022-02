Lunedi 28 febbraio avrà inizio a Matera un nuovo corso professionale abilitante alla somministrazione e vendita alimenti e bevande.

Confesercenti e Confcommercio comunicano che lunedi 28 febbraio 2022 avrà inizio a Matera un nuovo corso di abilitazione SAB per diventare titolari di attività di commercio e somministrazione alimentare.

Il corso in questione è riconosciuto dalla Regione Basilicata ed è organizzato dal Cescot Basilicata, Ente di formazione della Confesercenti.

Presso le sedi materane di Confesercenti e Confcommercio, in Via Ugo La Malfa n. 3/B e in Via Trabaci n. 33/3 è possibile ricevere informazioni in merito e procedere all’iscrizione.