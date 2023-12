Matera: corso dell’ASM per imparare a conoscere i funghi (max 40 partecipanti)

“Al via la 54° edizione del corso formativo di “Educazione Micologica” organizzato dal servizio di “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, diretto dal dottor Rocco Luigi Eletto.” Lo si apprende da una nota in cui sis specifica che “Le lezioni si terranno il 15 dicembre dalle ore 14 alle 20 ed il 16 dicembre dalle ore 8 alle 14 nella Sala Coretti della sede centrale della ASM di Matera in via Montescaglioso. Il corso fornirà nozioni di base per riconoscere le specie fungine e la loro classificazione, i pericoli, le modalità di raccolta e commercializzazione, nonché il loro valore nutritivo. Oltre ad illustrare le caratteristiche delle varie specie, indicando come distinguere gli esemplari commestibili da quelli velenosi mortali e tossici, i docenti approfondiranno la normativa regionale di riferimento per la raccolta funghi. Saranno poi trattati anche i temi della tutela dell’ambiente, dell’ecologia degli ecosistemi in cui crescono i funghi e come approcciarsi correttamente alla montagna, ai luoghi impervi e agli ambienti protetti. Al termine del corso, tenuto dall’esperto micologo Pasquale Berloco, verrà rilasciato un attestato indispensabile ad ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Le lezioni sono aperte ad un numero massimo di 40 partecipanti ed è necessario presentare la domanda scaricabile dal sito asmbasilicata.it (corredata dal versamento di 15 euro) direttamente all’ufficio protocollo dell’ASM in via Montescaglioso o via pec all’indirizzo asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it . Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria scientifica ed organizzativa contattando Pasquale Berloco al n. 3295832827 o via mail all’indirizzo pasquale.berloco@asmbasilicata.it “

“Il corso – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo- rientra nelle azioni di prevenzione e sicurezza messe in campo dall’ASM volte ad educare gli appassionati su un tema, quello dei funghi epigei, tanto interessante quanto poco conosciuto sia nei suoi risvolti gastronomici che naturalistici, tuttavia non privo di pericoli per la salute. In linea generale la raccomandazione è quella di non consumare mai funghi che non siano stati identificati in modo affidabile e sicuro. Se non si è sicuri occorre avvalersi, per la determinazione, di micologi istituzionalmente abilitati al riconoscimento.”