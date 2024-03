Matera: Convocata seduta consiglio comunale per 22 marzo (gli argomenti)

Il presidente del Consiglio comunale di Matera, Francesco Salvatore, rende noto di aver “convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, venerdì 22 marzo alle ore 16.30 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione lunedì 25 alla stessa ora), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 1-INTERROGAZIONI: Interrogazione a firma dei consiglieri Paterino, Visaggi e Di Lecce avente ad oggetto: “Zona industriale La Martella. Realizzazione da parte di una società privata di un impianto per la produzione di biometano mediante trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu)”.

Interrogazione a firma dei consiglieri Paterino, Visaggi e Di Lecce avete ad oggetto: “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (case popolari) in località San Francesco. Assegnazione aree all’Ater”. 2-Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Montemurro) avente ad oggetto: “Impegno per il Sindaco e la Giunta Comunale del Comune di Matera ad assumere le iniziative necessarie per il sostegno all’attività del Centro Recupero Animali Selvatici ‘Riserva San Giuliano’”. 3-Variazione al bilancio di previsione 2024/2026. Prima variazione. 4-Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 – Art. 37 del D.Lgs. 36/2023. La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.

